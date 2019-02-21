Son Dakika Haberleri: Çocuk İhmali ve İstismarı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Çocuk İhmali ve İstismarı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, çocukların cinsel istismarının önlenmesi ve alınacak tedbirler konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çocuk İhmali ve İstismarı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, çocukların cinsel istismarının önlenmesi ve alınacak tedbirler konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, Afşin Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, okul çağındaki çocuklara verilecek eğitimle cinsel istismar olaylarının önüne geçmek istediklerini söyledi.

Cinsel istismar olaylarının toplumun önemli bir sorunu haline geldiğini ifade eden Turan, "Çocukların cinsel istismarının önlenmesi ve alınacak tedbirler hakkında okullarda görevli yönetici ve rehber öğretmenler arasında koordinasyonu sağlamak için bu bilgilendirme toplantısını düzenledik. İstismar olaylarına karşı öncelikle çocuklarımıza, öğrencilerimize bilgi vermeli ve olası bir durumda bununla nasıl mücadele etmesi gerektiğini öğretmeliyiz." diye konuştu.

Afşin Baro Temsilcisi Mehmet Turan ise çocukla cinsellik kelimesinin yan yana gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Hakan Akan ve Afşin Toplum Sağlığı Psikoloğu Koray Yanıktepe, okul idarecileri ve rehber öğretmenlere cinsel istismara zemin hazırlayan nedenler, faillerin profilleri, istismarın etkileri ve istismar durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:26 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel
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