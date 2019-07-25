Çocuk ilik nakli hastanesi için gece düzenlenecek

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Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı

2019 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları için MEB'ten açıklama!

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler ve Türkler, Valiliğin verdiği kararla ilgili ne düşünüyor?