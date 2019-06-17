Son Dakika Haberleri: Çocuk işçi çalıştıran firmaları ziyaret ettiler
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Çocuk işçi çalıştıran firmaları ziyaret ettiler

1 saat önce

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ve Çalışma İlişkileri Servisi Şefi Erol Ersoy Acılık Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren ve çocuk işçi çalıştıran firmalara ziyarette bulundu.

Çocuk işçi çalıştıran firmaları ziyaret ettiler, System.String[]
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ve Çalışma İlişkileri Servisi Şefi Erol Ersoy Acılık Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren ve çocuk işçi çalıştıran firmalara ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette hem işverenlerle hem de çocuk ve genç işçilerle görüşme sağlandı.

Ziyaretin amacının, çocuk işçiliğinde Anayasa ve İş Kanunu hükümleri çerçevesinde çocuk işçileri korumaya esas çalışma ortamı sağlanması ayrıca çocuk işçilerin çalıştıkları işyerlerinin bizzat yerinde görülmesi, maddi olanaksızlar nedeniyle çalışmalarının tespiti halinde ebeveynlerine iş bulma olanaklarının sağlanması hedeflendi.

Ziyarette çocuk ve genç işçilerin Çıraklık Eğitim Merkezine bağlı olarak meslek edinme amacıyla çalıştığı, çalışma saatleri ve çalıştıkları mesleklerin Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e uygun olduğu ve eğitimlerini aksatmayacak şekilde çalışarak meslek öğrendikleri tespit edildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
Zonguldak, İşçi
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