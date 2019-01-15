Çocuk İşçiliği ile Mücadele Toplantısı
25 dakika önce
Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, kurum temsilcileriyle birlikte "Çocuk İşçiliği ile Mücadele" konulu toplantıya katıldı.
Iğdır
Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, kurum temsilcileriyle birlikte "Çocuk İşçiliği ile Mücadele" konulu toplantıya katıldı.
Ünlü, toplantıda sokakta çalıştırılan çocukların eğitim hayatlarına kazandırılması, aileler hakkında sosyal inceleme yapılarak uygun hizmet modelinin belirlenmesi ve çocukların sokaktan uzak tutulmasına ilişkin konularda fikirlerini belirtti.
Toplantı, kurum temsilcileri tarafından yapılan brifing sunumlarının ardından görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:19 Kaynak: İHA
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