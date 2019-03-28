Son Dakika Haberleri: Çocuk İşçiliği ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda "81 ilde Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin oluşturulması" ve 'Gönül Elçilerinin de mücadele sürecine desteğinin sağlanması" toplantısı yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda "81 ilde Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin oluşturulması" ve 'Gönül Elçilerinin de mücadele sürecine desteğinin sağlanması" toplantısı yapıldı.

Niğde Valisi Eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Harun Koca, İşkur İl Müdürü Ali Bingül, Sivil toplum örgütleri katıldı.

Niğde Valisi Eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, oyun çağındaki evlatlarımızın kırsalda veya şehirde, tarla veya sanayide çalıştırmak suretiyle ihmal ve istismar edilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Şimşek konuşmasında şunları söyledi: "Çocuklarımızın zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliği, küresel ve ulusal çapta önemli sorunlardan biridir.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığımızın İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda "81 ilde Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin oluşturulması" ve 'Gönül Elçilerinin de mücadele sürecine desteğinin sağlanması" eylemi yer almaktadır. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli mevzuatları ve eylem planını ülke genelinde uygulamaya koydu. Biz de gönül elçileri olarak bu konuya, üreteceğimiz projelerle Toplumun çocuk işçiliği ile mücadele konusunda duyarlılığının artırılmasını sağlayarak destek olabiliriz. Okulda öğretmenleri ve kitaplarıyla olması gereken istikbal ve istiklalimizin teminatı çocuklarımızın, yasal olmayan yollarda çalışmaya zorlanması asla kabul edilemez. Farklı sektörlerde çalıştırılan çocuklarımız eğitimlerinden mahrum kalıyor, zihinsel ve ruhsal sağlıkları olumsuz yönde etkileniyor, geleceğe yatırım yapabilecekleri en özel dönemlerini zor koşullar altında geçiriyorlar. Çocuklarımızı eğitim hayatının içinde tutmak, ilim, irfan ve ahlaki değerlerimizi öğretmek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Kısacası oyun çağındaki evlatlarımızın kırsalda veya şehirde, tarla veya sanayide çalıştırmak suretiyle ihmal ve istismar edilmesine izin vermemeliyiz. Yine, sahip çıkmadığımız takdirde kayıp bir nesil olarak yetişecek olan ülkemize sığınmış savaş çocukları var. Her gün karşılaştığımız kağıt mendil satan, tartıcılık yapan çocukları görmezden gelemeyiz. Duyarsız kalamayız. Bize sığınmış 1 milyonu aşkın Suriyeli çocuğun kayıp kuşak olmasının önüne geçmenin tek yolu eğitimdir. Bunun için İlimizde ikamet eden Suriyeli çocuklarımızı çalışmalarına engel olmalı ve okullarla buluşturmalıyız" - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:06 Kaynak: İHA

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