Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı
26 dakika önce
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017-2023 yılları kapsamında Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı hazırladığını bildirdi.
Zonguldak
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017-2023 yılları kapsamında Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı hazırladığını bildirdi.
Demirsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlanan programla öncelikli olarak çocukların çalışma yaşamına girmesinde temel nedenleri oluşturan yoksulluğun ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi.
"Eğitim kalitesinin artırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması gibi geniş kapsamlı tedbirlerle çocuk işçiliğinin önlenmesi de belirlenen temel hedefler arasındadır." diyen Demirsu, şöyle konuştu:
"Bilindiği gibi 4857 Sayılı İş Kanunu küçük yaştaki işçilerin sağlığını, öğrenim durumlarını ve ahlakını korumak için bazı hükümler koymuş bulunmaktadır. İş Kanununa göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmaları yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocukların bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitimine devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalışmalarına izin verilmiştir. Bu hükümle, çocuğun gördüğü işin okula gitmesine, mesleki eğitimin devamına engel olmaması, derslerinin düzenli bir şekilde devam etmesine zarar vermemesi esas alınmıştır. 14 yaşını doldurmamış çocukların ise bedensel, zihinsel sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalışmalarına izin verilmiştir. Bu hükümle de belirli alanlarda sınırlı biçimde 14 yaşından küçük çocukların çalıştırılmasına imkan tanınmıştır. Yine, kanunla yeraltı ve su altında yapılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocukların, sanayiye ait gece işlerinde de 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaklanmıştır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:45 Kaynak: AA
İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı
Ünlü Sunucu Seda Akgül'den Olay İtiraf: Hayatımda Hiç Sevilmedim
TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme
Cani Koca, Tartıştığı Eşini Önce Bıçakladı, Ardından Çekiçle Döverek Öldürdü