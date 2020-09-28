Çocuk işçiliğine dikkat çekmek için 150 noktaya uyarı afişleri asıldı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyeleri, çocuk işçiliğine dikkat çekmek amacıyla kentin 150 noktasına uyarı afişleri astı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, 'Çocuk işçiliği ile mücadele ulusal eylem planı' kapsamında, çocuk işçiliğine dikkat çekmek ve vatandaşları bu konuda uyarmak amacıyla afişlerle kamuoyu duyarlılığı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de öncelikli sorunlar arasında yer alan çocuk işçiliğinin azaltılması için çaba gösterdiklerini kaydeden Sarı, " Tarımda, sanayide, sokakta 18 yaş altında çocuk çalıştırılması, özellikle çocukların zihinsel, bedensel ve fiziksel gelişimini engellediğinden, ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre suçtur. Amacımız bu konuda kamuoyunun dikkatini çekmek. Tüm ülkenin bireyleri olarak çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımız çöpte, tehlikeli işlerde ve sokakta değil evinde, okulunda, çocuk oyun alanlarında olmalıdır" dedi. - MERSİN