Çocuk İşçiliğini Önleme Koordinasyon Kurulu Toplandı
1 saat önce
Çocuk İşçiliğini Önleme Koordinasyon Kurulu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplandı.
Çocuk İşçiliğini Önleme Koordinasyon Kurulu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplandı.
Toplantıda, Mersin
'de son 2 ayda çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda çocuk işçiliğinin önlenmesi için kamuoyu duyarlılığı oluşturmak amacıyla yazılı ve görsel iletişim araçlarıyla kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalışma yapılması, Çocuk Koruma Mobil ekip çalışmalarının desteklenmesi, çöp depoları sahiplerinin küçük yaşta çocuk çalıştırmamaları konusunda uyarı içerikli bilgilendirme yapılması, Türkçe Arapça bilgilendirme broşürleri hazırlanması için çalışma başlatılması kararlaştırıldı.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Çocukların başta çöp sektörü olmak üzere sağlıksız işlerde çalışmasını önlüyoruz. Sokakta çalışırken kayıt altına aldığımız çocukların kesinlikle okula devamını sağlıyoruz. Ekonomik yoksulluk içinde olduğu anlaşılan çocukları ailelerine devletimiz her türlü yardımı yapmaktadır" dedi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
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