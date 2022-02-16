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Çocuk işçiliğinin önlenmesi için "Ulusal Çalışma Grubu" oluşturulacak - Son Dakika

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için "Ulusal Çalışma Grubu" oluşturulacak

16.02.2022 11:00
Çocuk işçiliğinin önlenmesi için "Ulusal Çalışma Grubu" oluşturulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paydaşlarla yürüttüğü "Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, çocuk işçiliğinin önlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda "Ulusal Çalışma Grubu" oluşturulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paydaşlarla yürüttüğü "Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, çocuk işçiliğinin önlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda "Ulusal Çalışma Grubu" oluşturulacak.

Bakanlığın yürütücülüğünde Avrupa Birliği (AB), ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sosyal taraflar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün iş birliğiyle hazırlanan "Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi" ile çocuklar için sosyal hizmet standartları iyileştirilecek.

Projeyle, çocuk işçiliğiyle mücadele ve sokakta çalışmaya zorlanan çocuklar alanında planlama, yönetme, eş güdümleme, uygulama ve izleme yöntemleri geliştirilecek, bu alanlardaki kurumsal kapasite de artırılacak.

Ulusal çalıştay planlanacak

Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara yönelik tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin artırılmasını da içeren proje kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, çocuk işçiliğinin önlenmesi için "Ulusal Çalışma Grubu" da oluşturulacak.

Çalışma grubu, çocuk işçiliğini izleme konusunda ulusal çalıştay planlayacak. Bu konudaki çalışmaların verileriyle yeni hizmet modelleri değerlendirilecek.

Çocuk işçiliği ile mücadele eden personel eğitimlerle desteklenecek.

Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında, planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme alanındaki kurumsal kapasite geliştirilecek.

Türkiye genelinde çocuk işçiliğiyle mücadelede en iyi uygulama örneklerinin yayılması, kamuoyunun çocuk işçiliğiyle mücadele konusundaki farkındalığının artırılması, kamu kurumları, sosyal ortaklar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki çocuk bakımı ve çocuk işçiliği ile mücadele alanındaki iş birliğinin artırılması sağlanacak.

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Avrupa Birliği, Çocuk, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuk işçiliğinin önlenmesi için 'Ulusal Çalışma Grubu' oluşturulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuk işçiliğinin önlenmesi için "Ulusal Çalışma Grubu" oluşturulacak - Son Dakika
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