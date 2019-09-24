Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında okullarda bilgilendirme yapılacak

MERSİN (İHA) – Mersin Çocuk İşçiliği ile Mücadele Kurulu, okullarda çocuk işçiliğine yönelik bilgilendirme yapacak, tarımda ve sanayide çocuk çalıştırılmaması için işletmelere uyarı tebligatı gönderecek.



Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planında yer alan çocuk işçiliği ile mücadele edilmesi kararı doğrultusunda illerde oluşturulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Kurulları kapsamında, Mersin'de yapılan çalışmaların değerlendirildiği aylık eylem planı toplantısı gerçekleştirildi. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı başkanlığında yapılan toplantıya, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mersin Çalışma ve İş Kurumu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Toplantıda, Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilerek karara bağlandı.



Buna göre, okulların açılmasıyla birlikte dezavantajlı çocuklara yönelik kitap, kırtasiye ve giysi desteğinin yanı sıra çocuk İşçiliği konusunda eğitim verilmesi, okula devam etmeyen çocukların okula devamlarının sağlanması, tarımda ve sanayide çocuk çalıştırılmaması konusunda işletmelere uyarı tebligatı yapılmasına devam edilmesi kararları alındı. Ayrıca, Mersin merkez ve ilçelerde eğitim toplantılarının İl Çocuk Hakları Koordinatörü başkanlığında yürütülmesine devam edilmesi ve kamuoyu duyarlılığı oluşturmak amacıyla afiş, pankart ve uyarı içerikli el ilanı dağıtılması da kararlaştırıldı. - MERSİN