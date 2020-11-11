Çocuk istismarı: Avustralya polisi küresel bir şebekeyi çökertti - Son Dakika
BBC

Çocuk istismarı: Avustralya polisi küresel bir şebekeyi çökertti

11.11.2020 08:52
Çocuk istismarı: Avustralya polisi küresel bir şebekeyi çökertti, System.String[]

Avustralya polisi, uluslararası bir çocuk istismarı şebekesine yönelik operasyonda 46 çocuğun kurtarıldığını ve 14 erkeğin tutuklandığını açıkladı.

Avustralya polisi, uluslararası bir çocuk istismarı şebekesine yönelik operasyonda 46 çocuğun kurtarıldığını ve 14 erkeğin tutuklandığını açıkladı.

Çocukların cinsel istismar ve kötü muameleye maruz bırakıldığı belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında Avustralya'nın yanı sıra ABD'de de üç kişi tutuklandı, Avrupa, Asya, Kanada ve Yeni Zelanda'da ise bazı zanlıların kimliği teşhis edildi.

Bunun Avustralya'da bu tür suçlara yönelik en büyük operasyon olduğu düşünülüyor.

16 ay ile 15 yaş arasında olan mağdurlardan 16'sının aynı çocuk bakım merkezinde istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

Tutuklanan 14 erkeğe 828 çocuk istismarı suçlamasının yanı sıra hayvanların cinsel istismarı suçlaması da yöneltildi.

New South Wales eyaletindeki bir çocuk bakım merkezinde çalışan zanlılardan birinin 30 çocuğu istismar ettiği tespit edildi.

27 yaşındaki zanlıya aralarında cinsel tacizin de bulunduğu 300'den fazla suçlama yöneltildi.

22 yaşındaki partneri de zanlılar arasında bulunuyor.

Kolluk kuvvetleri, mağdur çocukların ailelerine konuyla ilgili bilgi verdiklerini açıkladı.





Şebeke nasıl çökertildi?

Avustralya polisinin paylaştığı bilgilere göre yıllar süren soruşturma, ABD'li yetkililerin Avustralyalı meslektaşlarına bir Avustralyalı internet kullanıcısı hakkında bilgi vermesiyle başladı.

Bunun üzerinde Şubat ayında Sydney kentinin kuzeyinde 30 yaşında bir adam 89 ayrı suçlama ile tutuklandı.





Polisler, o dosya ile çocuk istismarı görüntülerinin üretildiği ve paylaşıldığı forumları keşfettiklerini ve bunun üzerine soruşturmayı derinleştirdiklerini aktarıyor.

Polis teşkilatı her gözaltının, polislerin daha fazla suçluya ulaşmasını sağladığını belirtiyor.

Avustralya'da geçen ay da bir başka çocuk istismarı soruşturmasında 44 erkek tutuklanmıştı.

Çocuk istismarı: Avustralya polisi küresel bir şebekeyi çökertti

Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Avustralya, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çocuk istismarı: Avustralya polisi küresel bir şebekeyi çökertti - Son Dakika Dünya

BBC

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