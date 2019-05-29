Son Dakika Haberleri: Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarına gözaltı
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Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarına gözaltı

1 saat önce

Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarına gözaltı, System.String[]
Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından Abdullah Şevki imzasıyla yayımlanan Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarının özendirici bir dille anlatılması, binlerce insanın sosyal medyada tepki göstermesine neden olmuştu. Kitapta yer alan ifadeler okurlar tarafından fark edilince kitaba yönelik eleştiriler hızla arttı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:23 
Ankara, Değerli Taş, Dünya
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