Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarına gözaltı
1 saat önce
Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:23
Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Zümrüt
Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara
'da gözaltına alındı.
Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından Abdullah Şevki imzasıyla yayımlanan Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarının özendirici bir dille anlatılması, binlerce insanın sosyal medyada tepki göstermesine neden olmuştu. Kitapta yer alan ifadeler okurlar tarafından fark edilince kitaba yönelik eleştiriler hızla arttı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti
Ünlü isimler, pedofili ifadeler içeren kitaba sessiz kalmadı!
Cani koca, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü
Amerikan denizaltısı buz dağına çarpınca bu hale geldi! Fotoğraflar ilk kez yayınlandı