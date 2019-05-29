Son Dakika Haberleri: Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı serbest
Son Dakika Dünya Haber

Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı serbest

40 dakika önce

Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı serbest, System.String[]
Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından Abdullah Şevki imzasıyla yayımlanan Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarının özendirici bir dille anlatılması, binlerce insanın sosyal medyada tepki göstermesine neden olmuştu. Kitapta yer alan ifadeler okurlar tarafından fark edilince kitaba yönelik eleştiriler hızla arttı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:38 
Değerli Taş, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı Ünlü yazar Ayşe Kulin'in kitabında da pedofili içeren ifadeler ortaya çıktı! Dükkan sahibinden kiracısına korkunç tehdit: Sana tecavüz ederim Almanya'da fare virüsü paniği: Hızla yayılıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:18:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]