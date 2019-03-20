Son Dakika Haberleri: "Çocuk İstismarı İle Mücadele İçin Sahnedeyiz"

"Çocuk İstismarı İle Mücadele İçin Sahnedeyiz"

7 dakika önce

Kadıköy Sound 5'ncisini bu kez "Çocuk İstismarı ile Mücadele" için bir araya gelen birbirinden değerli sanatçılar ile yine Kadıköy'ün gözde performans mekanı Dorock XL'da gerçekleştirecek.

Gecenin geliri organizasyon tarafından, UCİM "Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği"ne bağışlanacak.Etkinliğin Organizasyonunu Gak Organizasyon Menajeri Gökhan Karaduman gerçekleştiriyor. Gecede houseband olarak Cem Session yer alırken birçok sürpriz ile birlikte sahne alacak solist ve gruplar şu şekilde;

Gecede sahne alacak sanatçılar arasında Burcu Tatlıses, Barış Hayta, Barış Kömürcüoğlu, Gür Akad, Hazal , Hakan Meriçliler , İstanbul Arabesque Project , Ozan Kotra gibi sevilen isimler yer alıyor. Ayrıca pop ve rock albümleriyle müzik sektöründe yer alanAsude Cemre İnci, Bartu Gülhan, Erhan Demir, Erdem Sudabay ,Hakan Ergün, Onurcan Bora, Ozan Denli, Tuncay Bükenler Ve Sürpriz Konuklar geceye renk katacak.

Birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı bu önemli gecede sosyal sorumluluk konserine bir yenisini daha eklemiş olacak. Bu önemli geceye ilginin yoğun olacağı bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:44 Kaynak: Bültenler

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