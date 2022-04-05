'Çocuk istismarı' suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakaladı - Son Dakika

Sinop'un Erfelek ilçesinde 'çocuk istismarı' suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Erfelek ilçesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan sanık sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİNOP
Kaynak: İHA
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