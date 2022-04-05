'Çocuk istismarı' suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakaladı - Son Dakika
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'Çocuk istismarı' suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakaladı

05.04.2022 12:59
'Çocuk istismarı' suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakaladı

Sinop'un Erfelek ilçesinde 'çocuk istismarı' suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde 'çocuk istismarı' suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Erfelek ilçesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan sanık sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİNOP

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Erfelek, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Çocuk istismarı' suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Çocuk istismarı' suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakaladı - Son Dakika
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