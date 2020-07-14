ÇOCUK İSTİSMARI SUÇUNDAN ARANAN 6 ZANLI YAKALANDI - Son Dakika

ÇOCUK İSTİSMARI SUÇUNDAN ARANAN 6 ZANLI YAKALANDI

İSTANBUL'da mahkemeler tarafından aranan kişilere yönelik operasyonda 225 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da mahkemeler tarafından aranan kişilere yönelik operasyonda 225 şüpheli polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan 6 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerle birlikte bir tabanca, mermiler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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Asayiş şube müdürlüğü tarafından 13 Temmuz 2020 tarihinde mahkemeler tarafından verilen cezaları kesinleşen yada mahkeme kararı ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde 260 Ekip ve 631 personelle başlayan operasyonlar gün boyu devam etti. Daha önceden belirlenen 640 adrese yapılan baskınlarda toplam 225 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 121 kişinin cezalarının kesinleştiği, 104 şüphelinin ise mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapığı operasyonda yakalanan şüphelilerden 6'sının Çocuğu Cinsel İstismarı suçlarından arandığı öğrenildi. Baskınlarda adam öldürme suçundan 4, yaralama suçundan 36, Hırsızlık suçundan 20, Dolandırıcılık suçundan 17, Gasp suçundan 4 şüphelinin bulunduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerden 6 şahsın 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası, 33 şahsın 2-5 yıl arasında hapis cezası aldıkları öğrenildi.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:43 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa ÇOCUK İSTİSMARI SUÇUNDAN ARANAN 6 ZANLI YAKALANDI - Son Dakika
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