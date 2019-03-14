Son Dakika Haberleri: Çocuk İstismarına 22 Yıl

Çocuk İstismarına 22 Yıl

36 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık son kez hakim karşısına çıktı.

Çocuk İstismarına 22 Yıl, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık son kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.G'ye 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'de T.K ile N.O isimli çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla M.G tutuklandı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı. Son kez mahkemeye çıkan M.G, suçlamaları kabul etmeyerek kendisini iftira atıldığı öne sürdü. Karar duruşmasında 2 çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan dolayı sanığa mahkeme heyeti 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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