Son Dakika Haberleri: Çocuk İstismarına 29 Yıl 22 Ay Hapis Cezası

Çocuk İstismarına 29 Yıl 22 Ay Hapis Cezası

13 dakika önce

Edirne'de çocuklara ait müstehcen görüntüleri bilgisayarına indirdiği, depoladığı ve bir çocuğu istismar ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 29 yıl 22 ay hapis cezası verildi.

Çocuk İstismarına 29 Yıl 22 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Edirne'de çocuklara ait müstehcen görüntüleri bilgisayarına indirdiği, depoladığı ve bir çocuğu istismar ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 29 yıl 22 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Murat P. ve avukatı ile mağdur çocuğun avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünde sanık Murat P'nin üzerine atılı "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" ve "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları depolamak" suçlarını işlediğini sabit bularak, bu suçlardan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.


Sanık Murat P. ise savunmasında çektiği görüntüleri internette yayımlamadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanık Murat P'ye üzerine atılı suçları işlediğini gerekçesiyle toplamda 29 yıl 22 ay hapis ve 37 bin 480 TL para cezası verdi.

Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, suça konu görüntüleri içeren sanığa ait cep telefonu, bilgisayar ve hafıza kartının müsaderesine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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