Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan gruba operasyon: 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan gruba operasyon: 21 şüpheli yakalandı

20.01.2023 10:32

Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan gruba operasyon: 21 şüpheli yakalandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı.

Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan gruba operasyon: 21 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 'çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce hakkında aynı suçtan işlem yapılan şüpheli H.Ç. kaldığı adres için arama kararı alındı. Yapılan arama sonucu ele geçirilen dizüstü bilgisayar üzerinde incelemelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen incelemeler sonucu bir mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması üzerinden 29 Ocak 2017 ile 18 Ocak 2019 tarihleri arasında 22 farklı profil hesabının çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşım yaptığı, ayrıca bu hesaplar içerisinden 2 ayrı hesabın 'katılımcı' olarak bulunduğu grup üzerinden aynı içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. 22 profil hesabının gerçek kullanıcılarının belirlenmesine yönelik Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili kurum ile kuruluşlardan yapılan bilgi talepleri sonucu toplamda 21 şüpheli ve 1 IP kullanıcısı tespit edildi. 5'i İstanbul, 5'i Ankara, 5'i İzmir, 4'ü Samsun, 1'i Diyarbakır, 1'i Şanlıurfa'da oldukları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Ankara'da ikamet eden ve IP kullanıcısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliye yönelik ise adresinde arama yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Siber Suçlarla Mücadele, Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan gruba operasyon: 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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