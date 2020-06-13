Çocuk istismarından 20 yıl hapis cezası bulunan zanlı, bekçiler tarafından yakalandı - Son Dakika

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şüpheli bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren çarşı ve mahalle bekçileri, geçtiğimiz Salı gecesi ilçe genelinde devriye görevi yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir otomobil sürücüsünü Çakmak Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde durdurarak kimlik kontrolü yaptı.



Yapılan kontrol sırasında sürücünün tedirgin tavırlar sergilediğini fark eden bekçiler, araç sürücüsünden ehliyeti ile birlikte kim belgesini de istedi. Her iki belgeyi de karşılaştıran mahalle bekçileri, başka kişiler adına düzenlenmiş sahte ehliyet ve kimlik ibraz edildiğini fark etti. Kimlik belgelerinin sahte olduğu şüphesi üzerine sürücü gözaltına alındı.



Emniyete götürülen zanlıya karakolda parmak izi tespiti yapıldı. Yapılan parmak izi araştırmasında gözaltına alınan şüphelinin, yalan beyanda bulunduğu, gerçek isminin ise "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan Ömer Tahir A. (29) olduğu belirlendi. Ömer Tahir A.'nın yapılan genel sorgusunda; iki adet "çocuğun cinsel istismarı" ve iki ayrı "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi yüz kızartıcı olaylardan arandığı ve bu suçlardan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.



Yakalanarak gözaltına alınan istismarcı, 10 Haziran Çarşamba günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL