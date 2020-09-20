Çocuk istismarını engellemek için proje hazırladılar - Son Dakika

SAKARYA'da, Genç Gelişim ve Girişim Derneği'nce hazırlanan 'Haklarım ve ben!' isimli proje kapsamında 12 ay boyunca çocuk istismarının türleri ve engellenmesi için eğitimler düzenlenecek.

Genç Gelişim ve Girişim Derneği tarafından Sakarya'da hazırlanan, Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus (+) tarafından fonlanan 'Haklarım ve ben!' isimli proje kapsamında Sakarya'da 12 ay boyunca çocuk istismarının önlenmesi ve istismarın türleri hakkında eğitim verilecek. Projenin ilk adımında eğitimciler konuyla ilgili olarak eğitilerek yaygın öğrenme metotlarıyla eğitimlerin sürmesi devam edecek. Okullarda ve eğitim kurumlarında çocuklara eşit cinsiyet ve beden tanıma eğitimi ile olası istismar durumlarına yönelik eğitimler verilecek. Böylelikle çocuklar cinsel ya da farklı yollarla istismarı algılayarak dur diyebilecek.