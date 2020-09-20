Çocuk istismarını engellemek için proje hazırladılar - Son Dakika

Çocuk istismarını engellemek için proje hazırladılar

SAKARYA'da, Genç Gelişim ve Girişim Derneği'nce hazırlanan 'Haklarım ve ben!' isimli proje kapsamında 12 ay boyunca çocuk istismarının türleri ve engellenmesi için eğitimler düzenlenecek.

Çocuk istismarını engellemek için proje hazırladılar, System.String[]

SAKARYA'da, Genç Gelişim ve Girişim Derneği'nce hazırlanan 'Haklarım ve ben!' isimli proje kapsamında 12 ay boyunca çocuk istismarının türleri ve engellenmesi için eğitimler düzenlenecek.

Genç Gelişim ve Girişim Derneği tarafından Sakarya'da hazırlanan, Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus (+) tarafından fonlanan 'Haklarım ve ben!' isimli proje kapsamında Sakarya'da 12 ay boyunca çocuk istismarının önlenmesi ve istismarın türleri hakkında eğitim verilecek. Projenin ilk adımında eğitimciler konuyla ilgili olarak eğitilerek yaygın öğrenme metotlarıyla eğitimlerin sürmesi devam edecek. Okullarda ve eğitim kurumlarında çocuklara eşit cinsiyet ve beden tanıma eğitimi ile olası istismar durumlarına yönelik eğitimler verilecek. Böylelikle çocuklar cinsel ya da farklı yollarla istismarı algılayarak dur diyebilecek.

Genç Gelişim ve Girişim Derneği Başkanı Mahmut Kılıç, "Türkiye Ulusal Ajansı'nın fonladığı ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında çocuk istismarının 12 ay boyunca Sakarya'da yaygınlaştırılıp bir farkındalık oluşturmak üzere biz bir proje yazdık. Türkiye Ulusal Ajansı bu projeyi kabul etti, fonladı ve eğitmen eğitimiyle açılışını yapıyoruz. İlk etapta şöyle bir güçlendirme yapacağız. Projede yer almak isteyen 15 gönüllü kişiye eğitmen eğitimi programı uygulayıp, onları bu alanda güçlendireceğiz. Sonrasında 12 aylık çocuk istismarının ne olduğu, aslında bu istismarın sadece cinsel istismarla sınırlı kalmadığı, istismarın boyutunun çok fazla, birçok başlıkta olduğunu anlatıp, farkındalık oluşturacağız." dedi. 'BİR AĞ OLUŞTURUP, PROJEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'Eğitim çalışmaları olacağını ifade eden Kılıç, "Eğitim faaliyetlerimiz olacak, atölye çalışmalarımız olacak, sokak röportajlarımız olacak, onlarla ilgili daha sonra tanıtım filmi oluşturup bir farkındalık oluşturacağız. ve bu alanda çalışmak isteyen daha sonra da bizimle çalışmak isteyen kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü, aktivistler veya üniversiteler, gençlik örgütleri bunlarla bir ağ oluşturup sonrasında da sürdürülebilir bir şekilde projemizi devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu. Çocuk istismarının çeşitleri olduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi: "Çocuk istismarı deyince akla sadece cinsel istismar geliyor aslında. Biz de Genç Gelişim ve Girişim Derneği olarak Sakarya'da bu alanda bir Çocuk Hakları Komisyonu kurduk bundan yaklaşık 6 ay önce. Çocuk Hakları Komisyonu, Genç Gelişim ve Girişim Derneği, KANSERDER Derneği, Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, İstanbul'da Hayata Destek Derneği gibi birkaç kurumla çocukların haklarının ne olduğu, istismara hangi başlıklarda maruz kaldıkları, ekonomik istismar olabilir, onlarla ilgili katılım hakkının engellenmesi olabilir, birçok başlıkta neler yapabiliriz diye düşünürken, aslında Sakarya'da bu çalışmanın çok eksik olduğunu gördük ve istismarla ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Anne babalardan tutun öğretmenlere kadar, yöneticilerden tutun sivil toplum örgütlerine kadar, gençlerden tutun çocukların kendi içerisinde bile istismarın yapıldığı, istismar yapılırken bile ne olduğunu bilmediklerinin farkına vardıktan sonra böyle bir proje yapma ihtiyacı duyduk. Çocuk istismarının hangi başlıklarda yapıldığını önce anlatıp cinsel istismar, ekonomik istismar, çocukların zorla çalıştırılması gibi birçok alanda bunları yaygınlaştırıp, daha sonra projemizi raporlayıp bitireceğiz."

Türkiye, Sakarya, Çocuk, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuk istismarını engellemek için proje hazırladılar - Son Dakika

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