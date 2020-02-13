Çocuk istismarının tespiti ve önlenmesinde öğretmen yeterlilikleri güçleniyor - Son Dakika

Çocuk istismarı ve ihmalinin tespit edilmesinde okulun önemli bir alan olması hasebiyle çocukların korunmasında önemli bir aşama olarak belirtilebilecek olan öğretmenlerin istismar ve ihmale maruz kalan çocukları tespit etme konusunda rol almaları ve bu yolla sadece istismarı tespit etmekle kalmayıp diğer disiplin üyeleri ile işbirliği yaparak durumu önleyici ve koruyucu tedbirler de alabilmeleri amacıyla öğretmen farkındalığını güçlendirmeyi amaçlayan 'Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi' başlıklı projenin açılış toplantısı 11 Şubat 2020'de Kayseri Polisevi'nde gerçekleştirildi. Konsorsiyum heyeti açılış toplantısının ardından Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret etti.



Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan ve desteklenmeye hak kazanan 2019-1-TR01-KA201-074336 Sözleşme Numaralı Proje Erciyes Üniversitesi Koordinatörlüğünde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Hochschule für Öffentliche Verwaltung/ Institute of Police and Security Research (Almanya) ve Nottingham Trent University [İngiltere] ortaklığıyla yürütülüyor. 24 Ay olarak tasarlanan projede Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili eğitim faaliyetlerinin öğretmen katılımını teşvik ederek desteklenmesi rolüyle sosyal ortak olarak yer alıyor.



Tıp, Psikoloji, Eğitim, Hukuk ve İletişim Güvenlik bilimlerinin katkılarının birbirlerini tamamlayıcı nitelikte tasarımlandığı projede çocuk istismarını tespit ve önlemeye yönelik öğretmen yeterliliklerinin güçlendirilmesi, durum analizi ve uygun stratejilerin modellenmesini amaçlayan araştırma bulguları temel alınarak öğrenmeyi ve hatırda tutmayı kolaylaştırıcı görsel-işitsel eğitim materyalleri, süreç yönetimine ilişkin kılavuzlar, söz konusu disiplinlerin sorunun farklı yönlerine ilişkin tartışma ve önerilerini içeren bilimsel incelemeler ve konuyla ilgili mesleki gelişim ve eğitim kaynağı hizmeti sunmayı amaçlayan ve makine öğrenimi destekli veri tabanı aracılığıyla sağlanacak.



Anılan projenin tüm bu yönleriyle çocuk istismarıyla mücadele çabalarına uluslararası işbirliğinin sağlayacağı stratejik yararla katkı sunmayı amaçlanıyor. - KAYSERİ