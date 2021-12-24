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Çocuk istismarıyla mücadele için "Bireysel Rehabilitasyon Modeli" protokolü imzalandı - Son Dakika

Çocuk istismarıyla mücadele için "Bireysel Rehabilitasyon Modeli" protokolü imzalandı

24.12.2021 15:49
Çocuk istismarıyla mücadele için "Bireysel Rehabilitasyon Modeli" protokolü imzalandı

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Bireysel Rehabilitasyon Modelinde Biz Geleceğiz" projesinin protokolü imzalandı.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Bireysel Rehabilitasyon Modelinde Biz Geleceğiz" projesinin protokolü imzalandı.

Üsküdar Üniversitesi Altunizade Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilen protokol töreninde kısa adı YENGEÇ "Bireysel Rehabilitasyon Modelinde Biz Geleceğiz" projesi tanıtıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın derneğin onursal başkanı olduğunu, kendisinin kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplara yönelik projelere büyük önem verdiğini anlattı.

İçişleri Bakanlığından cüzi bir fon aldıklarını belirten Satır, bu fonun bir kısmını eğitim destekli kullanacaklarının altını çizdi. YENGEÇ Projesi'ne İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiğini hatırlatan Satır, "Bu proje İstanbul'un bütün ilçeleri ve belki Türkiye'de de uygulanacak. Çünkü bu proje çok iyi hazırlanmış ve çalışılmış bir projedir. Türkiye'deki çocuklarımız ve aileler için de faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

"Ortada gizli bir yara var, bunu nasıl tedavi edebiliriz"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarının saklı kaldığını, konuşulmadığını vurguladı. Projeyi bu sorunun çözülmesi için hayata geçirdiklerinin altını çizen Tarhan, şunları söyledi:

"Ortada gizli bir yara var, bunu nasıl tedavi edebiliriz? Klasik bir yaklaşımla 'Sosyal Hizmetler rapor tutsun, gereken yapılsın ve hukuka teslim edilsin.' şeklindeki olaylar yarayı daha da büyütüyor, olayı karmaşık hale getiriyor ve büyük krizler yaşanıyor. Olay daha küçükken toplumu, yani anne-babayı ve çocukları bilgilendirerek, 'Hayır' deme becerilerini çalıştıracağız. Böylece çocuklara, anne-babaya ve akrabalara güvenli davranış şeklini öğreteceğiz. Güvenli davranış şeklini öğrendikten sonra da olay daha vahim bir hal almadan önlenmiş olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 2014'de ilk çalışmaları koruma altındaki çocuklarla YENGEÇ Projesi'ni yaptığımız zaman uygulamaya geçmemesine rağmen sonuçlandırdık ve yazılı kısmını üniversitemizde yayımladık. Proje kapsamında 25 modülümüz var. Anne-baba, eğitici, kurbanlar ve faillerin eğitimleri ile ilgili kitap hazır, bunu uygulamaya başlayacağız. İnşallah olumlu bir şekilde sonuçlanır ve bunu Türkiye çapında uygulamaya koyabiliriz."

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projenin protokolünü imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu süreçte Üsküdar örneğinden başlayarak, ilk uygulamalarından sonra sonuçları birlikte değerlendirmek suretiyle İstanbul'daki özel eğitim ve rehberlik alanında birlikte çalıştığımız Rehberlik Araştırma Merkezlerimiz ve paydaşlarımızla birlikte etkin olarak bu süreci devam ettireceğiz." dedi.

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, proje kapsamında Üsküdar'ın pilot bölge seçildiğini anlattı. Projenin Üsküdar'dan başlayarak yaygınlaştırılmasının planlandığını belirten Uysal, " Çocuk, aile ve çocuğun ilişkide olduğu yakın çevresini bilinçlendirmek için başlattığımız bu proje farkındalık yaratacak bir proje olacaktır." ifade etti.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen projenin protokolü TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın katılımıyla imzalandı.

Çocuk ihmali ve istismarı konusunda çocuklara temel psikososyal beceriler kazandırmak, çocuğun etrafındaki yetişkinler ve aileye farkındalık kazandırarak bilinçlendirmek amacıyla yürütülecek proje, pilot ilçe olarak Üsküdar'da başlayacak. 9 ay sürecek projede 6-12 yaş arasındaki çocuklar, veliler, okul yöneticileri, öğretmenler, okul çalışanları, mahalle muhtarları, din görevlileri ve belirlenen ilçelerdeki sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimler düzenlenecek.

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milli eğitim bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi, Rehabilitasyon, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuk istismarıyla mücadele için 'Bireysel Rehabilitasyon Modeli' protokolü imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuk istismarıyla mücadele için "Bireysel Rehabilitasyon Modeli" protokolü imzalandı - Son Dakika
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