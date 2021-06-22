Çocuk istismarıyla mücadelede öğretmen yeterlilikleri güçleniyor - Son Dakika

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi" Projesi'nin eğitim programı, Erciyes Üniversitesi'nde başladı. ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programı, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında ve 5 oturum halinde gerçekleştirilecek.

150 Rehber Öğretmen ve 100 Sınıf Öğretmeninin katılımının planlandığı etkinliğin açılış konuşması, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir GÜL tarafından yapıldı. Etkinlik kapsamında öğretmenlere Tıp, Eğitim, Hukuk ve İletişim disiplinlerinin birikimiyle ve çocuk istismarının tüm boyutlarına ilişkin olarak görsel-işitsel, basılı ve elektronik öğrenme araçlarıyla eğitim veriliyor.

"Çocuk İstismarı ve İhmali: Çocuk Refahı Bilgi Şöleni" başlığını taşıyan eğitim programı bu konuların sağlıklı bir şekilde tespitinde stratejik bir potansiyel içeren öğretmenlerin hem konuya ilişkin bilgi, bilinç ve farkındalıklarını hem de soruna ilişkin süreç yönetimi becerilerini güçlendirerek öğretmeye ve öğrenmeye güçlü bir şekilde odaklanırken, öğrencinin başarısını ve etkinlik derecesini olumsuz yönde etkileyen faktörlere ve okulların karşı karşıya kaldıkları yeni ve karmaşık zorluklara yeterli cevabı vermeyi amaçlıyor.

Erciyes Üniversitesi koordinatörlüğünde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Nottingham Trent University (İngiltere) ve Hochschule für Öffentliche Verwaltung (Almanya) işbirliğiyle yürütülen projenin eğitim ve farkındalık faaliyetleri, önümüzdeki günlerde Rehberlik Araştırma Merkezleri, öğretmen adayları, ilgili sivil toplum kuruluşları ve medyaya dönük olarak devam edecek. - KAYSERİ