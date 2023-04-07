Çocuk istismarıyla gündeme gelen iş insanı Sadullah Alagöz cephesinden suçlamalarla ilgili yanıt geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuk istismarıyla gündeme gelen iş insanı Sadullah Alagöz cephesinden suçlamalarla ilgili yanıt geldi

07.04.2023 16:55

Çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması süren iş insanı Sadullah Alagöz'ün avukatı, bir açıklama yayınlayarak müvekkili hakkındaki iddiaları yanıtladı. Yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu bir şahıs, ikamet izni alabilme amacıyla, müvekkilime tamamı asılsız ve dayanaksız iftiralarda bulunmuştur. Konu ile ilgili olarak, karşı tarafın iddialarının tamamı delillerimizle tek tek çürütülmüş olup halihazırda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için hakkında soruşturma açılan iş insanı Sadullah Alagöz cephesinden hakkındaki suçlamalara yanıt geldi.

"YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN İFTİRASI"

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kaleme aldıkları kitaptaki iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Sadullah Alagöz cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimi ve müvekkilim üzerinden gönül verip hizmet ettiği Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hedef alan, saptırmalarla dolu, yalan haberlere karşı hukuki ve cezai işlemlerin başlatılması amacıyla gerekli yerlere başvurulmuştur. Yabancı uyruklu bir şahıs, ikamet izni alabilme amacıyla, müvekkilime tamamı asılsız ve dayanaksız iftiralarda bulunmuştur.

"SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR"

Konu ile ilgili olarak, karşı tarafın iddialarının tamamı delillerimizle tek tek çürütülmüş olup halihazırda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Soruşturma dosyasının devam etmesi müvekkilin suç işlediği yahut bahsedilen iddiaların gerçek olduğu anlamına gelmemektedir. Soruşturmanın amacı, yargılamaya değer bir şüphenin olup olmadığının tespit edilmesidir.

Çocuk istismarıyla suçlanan Sadullah Alagöz cephesinden hakkındaki iddialara yanıt
Sadullah Alagöz

"ADALETE OLAN İNANCIM TAMDIR"

Soruşturmanın temel ilkelerinden biriyse, yapılan soruşturmanın kural olarak gizli olarak yürütülmesidir. Gizlilik kararı alınmış olan bu dosya hakkında asılsız bilgiler içeren ve müvekkil üzerinden siyasi açıdan yıpratma kampanyası amacıyla yapılan bu haberlerle ilgili cezai ve hukuki mercilere başvurulmuştur. Adalete olan inancım tamdır.

"HESAP VERMELERİ GEREKMEKTEDİR"

Unutulmamalıdır ki, bu şekilde müvekkilimi ve müvekkilimin gönül vererek hizmet etmiş olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni karalayan ve haksız, asılsız isnatlarda bulunan kişiler de Türk Ceza Kanunu kapsamında suç işlemektedirler ve her birinin kanun çerçevesinde cezai yaptırımı bulunmaktadır. Müvekkilim hakkında böylesine fütursuzca ve gerçek dışı olguları isnat edenlerin, müvekkilimin, onur, şeref ve saygınlığına bu şekilde saldıranların da kanun ve adalet önünde hesap vermesi gerekmektedir."

BAKAN YANIK'LA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması devam eden işadamı Sadullah Alagöz'ü makamında ağırladığı ortaya çıkmıştı.

Çocuk istismarıyla suçlanan Sadullah Alagöz cephesinden hakkındaki iddialara yanıt

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Haberde adı geçen şahıs, Bakanlığımıza direkt randevu alarak değil üçüncü şahıs yanında gelmiştir. Bu gibi durumlarda kişilerin Genel Bilgi Toplama Sistemi'nden bilgilerine bakmak gibi bir uygulamamız yoktur. Söz konusu ziyarete ilişkin tüm ayrıntılar daha önce Barış Pehlivan ile paylaşılmış olup adı geçen şahıs ve hakkındaki iddialarla Bakanlığımızı ilişkilendirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir.Kaldı ki Bakanlığımızın çocuk istismarına ve bu konudaki iddialara karşı tutumu ve mücadelesi kamuoyunca malumdur. Bununla birlikte, benzerlerinde olduğu gibi, yargılama süreci başlarsa mağdura destek mekanizmaları da harekete geçirilecektir" denildi.

YORUMLAR
500

Ankara Başsavcılığı, Barış Pehlivan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk istismarıyla gündeme gelen iş insanı Sadullah Alagöz cephesinden suçlamalarla ilgili yanıt geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu! 4 parti CHP listelerinden seçime girecek
17:43 Ahmet Özal sosyal medya ekibinin, "Maaşları alamadık" iddialarını yalanladı: Bunları muhtemelen Süleyman Yağcıoğlu yaptırıyor
17:27 CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında ateş edilmesiyle ilgili yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
17:23 Son Dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş eden 4 şüpheli yakalandı! İşte ilk ifadeleri
17:14 İşin aslı belli oldu! İsak Vural, 18 yaşına adım atar atmaz Fenerbahçe'ye geri dönecek
17:08 Gerçek bambaşka çıktı! İsak Vural, 18 yaşına girince tekrar Fenerbahçe'ye gelecek
17:01 Merve Boluğur'dan 3. evlilik sinyali: Çocuğum olsun istiyorum
16:58 Görenler çok şaşıracak! İşte yeni şampiyonluk oranları
16:52 Hayret ettiren fark! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulur
16:52 AK Parti'de listeler ne durumda? Kurtulmuş, iki tarafa özellikle dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2023 18:41:11. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuk istismarıyla gündeme gelen iş insanı Sadullah Alagöz cephesinden suçlamalarla ilgili yanıt geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement