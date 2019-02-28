Son Dakika Haberleri: Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

23 dakika önce

Çorum Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplandı, System.String[]
Çorum Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı başkanlığında yapılan toplantı da merkezin çalışmaları değerlendirildi.

Çocuklarda cinsel istismarın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve uzun dönemde olumsuz sonuçlara yol açtığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, "Mağdur olan çocukların haklarının gözetilmesi ve oluşabilecek travmanın etkisinin azaltılması, ikincil örselenmelerin önlenebilmesi, istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi, adli ve tıbbi işlemlerin alanda eğitimli olan kişilerle bir merkezde tek seferde yapılması, istismarı önleyici tedbirlerin alınması, çocuğun tüm gereksinimleri karşılanırken kurumları çocuğun ayağına getirerek çocuk dostu bir ortamda hizmet verilebilmesi için Çocuk İzlem Merkezleri(ÇİM) kurulmuştur" dedi.

Çorum'da da Çocuk İzlem Merkezi'nin geçtiğimiz yıl Ekim ayından itibaren hizmet vermeye başladığını hatırlatan Sobacı, bu merkezlerde verilen hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi açısından, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği içinde faaliyetlerini yürütmeleri amacıyla koordinasyon kurulu oluşturulduğunu sözlerine ekledi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:09 Kaynak: İHA

Çorum, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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