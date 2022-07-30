Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor - Son Dakika
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Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor

30.07.2022 12:59
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor

Çocuk kaçakçılığının yaygınlaştığı Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor.

Çocuk kaçakçılığının yaygınlaştığı Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor.

Ulusal Suç Kayıtları Bürosu (NCRB) verilerine göre, eyalette her gün 30 çocuk kayıplara karışıyor ve bu çocuklardan 9'u asla bulunamıyor.

Eyalette kaybolan çocukların çoğunun iş, seks ve evlilik için kaçırıldığına inanılıyor.

Çocuk haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu Awaaz Vakfından Prashant Dubey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin çocuk ticaretini durdurmak için özel bir adım atması gerektiğini söyledi.

Eyalette çok sayıda çocuğun kaybolmasının başlıca nedenleri arasında yoksulluk, açlık, işsizlik gibi faktörlerin yattığını savunan Dubey, "Kast, toplum temelli ayrımcılık bu sorunun temelinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Madya Pradeş eyaleti İçişleri Bakanı Narottam Mishra yaptığı açıklamada, hükümetin kayıp çocuklar için elinden geleni yaptığını, başarılı da olduğunu belirterek, Hindistan hükümetinin çocuk konusunda hassas olduğunun altını çizdi.

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Kaynak: AA

India, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor - Son Dakika

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