Çocuk kaçıran PKK, annelerin kararlılığıyla çözülüyor - Son Dakika

Çocuk kaçıran PKK, annelerin kararlılığıyla çözülüyor

Yurt içi ve dışında 36 yıldır hedef gözetmeksizin kan döken, elaman temin etmek için çocuk kaçıran PKK, annelerin kararlılığıyla çözülüyor.

Çocuk kaçıran PKK, annelerin kararlılığıyla çözülüyor, System.String[]

Yurt içi ve dışında 36 yıldır hedef gözetmeksizin kan döken, elaman temin etmek için çocuk kaçıran PKK, annelerin kararlılığıyla çözülüyor.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında düzenlenen başarılı operasyonlar sonucu bitme noktasına gelen ve örgüte katılım sağlayamayan PKK, eleman temin etmek için küçük yaştaki çocukları hedef seçiyor.

Kuruluş yıllarında elemanlarının büyük bölümünü lise çağındaki erkek ve kız çocuklardan devşiren terör örgütü PKK, silahlı faaliyetlerini tırmandırmaya başladığı 1980'li yıllarda da bu anlayışı çerçevesinde yaylaları basarak çoğunluğu 15 ve 16 yaşlarında olan çocukları kaçırıp, saflarına kattı.

Ailelerin en az bir çocuğunu zorla dağa kaçırdılar

Süreç boyunca kendine sözde "vergi ödemeyen/ödeyemeyen" aileleri, en az bir çocuklarını örgütün kırsal kadrosuna göndermek zorunda bırakan PKK, eleman ihtiyacını karşılamak için köyleri ve evleri basarak 15-20 yaş grubu gençleri baskı ve tehditle kaçırmayı sürdürdü.

Terör örgütü eleman temini konusunda müzahir yapılanmaların yanı sıra legal/illegal gençlik yapılanmaları vasıtasıyla başta üniversite gençliğine yönelik propaganda faaliyetlerine de yöneldi.

Yakalanan veya teslim olan örgüt mensuplarının verdiği ifadeler ve mevcut istihbari bilgiler de PKK'nın günümüzde de aynı yaklaşımı sürdürdüğünü gösteriyor.

Varlığını devam ettirebilmek için kadın ve gençlerin desteğine büyük önem veren terör örgütünün gençlik tanımında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Ebeveynlerinden bağımsız sokağa çıkabilen, eylem ve etkinliklere katılabilen her birey genç olarak nitelendiriliyor.

Terör örgütü PKK, örgütlenme çalışmalarında henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürmekten çekinmiyor. Gençleri saflarına kazandırmak için "yiğitlik", "mertlik", "fedakarlık" gibi temalara vurgu yaparak psikolojik etkileme yöntemlerine başvuruyor.

Son yıllarda eleman temin edemeyen PKK çocukları kaçırıyor

Son yıllarda şehir merkezleri ve kırsal alanda faaliyet gösterecek örgüt mensubu bulmada zorluklar yaşayan PKK, istismara açık olan küçük yaştaki çocukları kaçırma ve kandırma suretiyle eleman temini yoluna gidiyor.

Türkiye'de PKK, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kisvesi altına gizlenen PYD/PKK, çocukları terör örgütü saflarına katarak silahlı ve bombalı saldırılarda kullanıyor.

PKK kendilerini desteklemeyen ailelerin çocuklarını da hedef seçti

Terör örgütü PKK bölgede örgüt aleyhine faaliyet gösteren ve söylemlerde bulunan ailelerin çocuklarını kaçırarak bölge insanını yıldırmaya, sindirmeye çalışıyor.

Eğitimlerine devam eden çocuk ve gençler ise terör örgütünün legal ve illegal yapılanmaları aracılığıyla, dil kursları, eğitim ve destek evleri, dernekler ile özellikle bahar ve yaz aylarında gerçekleştirilen piknik, şölen, şenlik adı altındaki örgütsel organizasyonlarda kandırılarak ve kaçırılarak dağa götürülüyor.

PKK'nın kirli yüzü ve iş birlikçileri terörist ifadelerinde

Uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen çocukları kullanarak savaş suçu işleyen, insan haklarını ihlali sürdüren PKK'nın kirli yüzü ve iş birlikçileri, teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıyor.

Diyarbakır annelerinin terörün pençesine düşen evlatlarını kurtarmak için verdiği mücadelenin de etkisiyle teker teker teslim olan teröristler devletin şefkatli kollarına sığınarak, aileleriyle huzurlu bir yaşama başlıyor.

KHK ile kapatılan dernek aracılığıyla dağa götürülmüş

Bu yıl içinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden H.K, ifadesinde, 5 yıl önce merkez Sur ilçesinden 17 yaşında kandırılarak PKK'ya katıldığını belirtti.

Mart 2015'te Sur'da 5 arkadaşıyla görüştüğünü, arkadaşlarının kendi aralarında terör örgütüne katılmayı konuştuğunu vurgulayan H.K, o güne kadar terör örgütüne katılma konusunda bir fikrinin olmadığını iddia etti.

"O günü aldığım uyuşturucunun etkisiyle arkadaşlarımın fikirleri bende baskın oldu. Hep beraber terör örgütü PKK'ya katılmaya karar verdik. O gece Hasırlı Eşit Özgür Yurttaş Derneğine giderek örgüte katılmak istediğimizi söyledik. Burada bize 2 araç, 1 şoför verdiler ve Lice ilçesi kırsalındaki Sise bölgesine gittik." diyen H.K, ifadesinde şunları kaydetti:

"Burada bizi örgüt üyeleri karşıladı. Onların yönlendirmesiyle bir evin alt katında konakladık. Ertesi gün uyuşturucunun etkisi geçince kendime geldim. Bu evde sicil bilgilerimizi alarak bize kod isim verildi. Yanımda bulunan örgüt üyelerine katılmak istemediğimi söyledim. Onlar üzerime baskı kurarak kalmamı, eğer alışamazsam beni geri göndereceklerini söylediler. Kabul ettikten sonra o gece bizi Şırnak'a gönderdiler. Cudi Dağı'nda kime ait olduğunu bilmediğim bir evde konakladık. Akşam saatlerinde sınıra doğru gittik. Cudi Dağı kırsalında diğer katılım yapmak isteyen örgüt üyeleriyle buluştuk. Toplam 13 kişiydik. İlk olarak örgüte ait karargaha götürdüler. Burada yaklaşık 40 örgüt üyesi bulunuyordu. Yeni katılım yapan 13 kişi olarak bir gece burada kaldıktan sonra kampa gönderdiler."

Ailesini öldürmekle tehdit etmişler

Güvenlik güçlerince yakalanan bir erkek çocuk ifadesinde, Doğubayazıt'a bağlı köyündeki evinden terör örgütü mensubu silahlı 2 kişi tarafından kaçırıldığını, PKK'ya rızası olmadan katıldığını ve zorla götürüldüğünü savundu.

Teslim olan başka bir erkek çocuk da düzenlenen bir festivale gittiğini, arkadaşıyla çadırdayken ellerinde uzun namlulu silah bulunan yüzleri kapalı 2 kişi ile Şırnak'ta daha önce kendisini döven YDG-H yapılanmasından 2 kişinin geldiğini, kendisini zorla çadırdan çıkararak, 4 örgüt mensubunun bulunduğu araca bindirdiklerini, araçta yaşları 12 ile 20 arasında 15 kişinin daha bulunduğunu, Irak'taki kampa götürüldüklerini ve 3 gün sonra PKK'dan kaçtığını anlattı.

Teslim olan bir diğer çocuk ise ifadesinde, bir kadın tarafından kendisine terör örgütü propagandası yapıldığını, eylemlere sokulmak istendiğini söyledi.

Bir gün bu kişinin "Yanına 4 kişi alarak düzenlenecek şenliklere gel." dediğini, kendisini örgüte göndereceğini, gelmemesi durumunda ailesini tek tek öldürmekle tehdit ettiğini vurgulayan çocuk, çok korktuğunu, polisi aradığını buluşma yerine gelen polisler tarafından kendisine örgüt propagandası yapan kadının yakalandığını aktardı.

"Örgüte katılırsan zengin olursun" vaadiyle kandırdılar

Güvenlik güçlerine teslim olan bir erkek çocuk ifadesinde, okulu bırakıp işe başladıktan sonra ara sıra HDP binasına gittiğini, burada tanıştığı kişinin eğer örgüte katılırsa zengin olacağını ve rahat yaşayacağını söyleyerek kendisini kandırdığını, Van üzerinden Hakkari'de bir köye gittiklerini, köye gelen 2 teröristin kendisini alarak götürmesiyle PKK'ya katıldığını anlattı.

Teslim olan bir başka erkek çocuk da aynı mahalleden bir arkadaşıyla dönemin Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) il binasına gittiklerini, burada daha önce örgüte katılan arkadaşının kendisiyle dağa gideceklerini söylediğini, gitmek istemediğini belirtmesine rağmen bu arkadaşının kendisini bırakmadığını ve partide bir odaya kapattığını iddia ederek, ertesi gün araçla şenliklerin yapıldığı yaylaya götürüldüğünü buradan 2 terörist tarafından kaçırılarak örgüte katıldığını kaydetti.

Diyarbakır annelerinin kararlı mücadelesi PKK'da çözülmeyi hızlandırdı

Son yıllarda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen PKK'nın vatandaş üzerinde baskısının da azalmasıyla aileler terör örgütüne karşı sesini yükseltmeye başladı.

Anne Hacire Akar 22 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'in HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl binası önünde oturma eylemi başlattı.

Anne Akar'ın eyleminin sonucunda evladına kavuşması, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de umut oldu.

Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı.

Yurdun dört bir yanından terör örgütünün kendilerinden kopardığı çocuklarının acısıyla Diyarbakır'a gelerek HDP önünde oturma eylemi yapan aileler çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için 11 aydır evlat nöbetine devam ediyor.

15 ailenin evladına kavuşmasını sağlayan oturma eylemini kararlılıkla sürdüren aileler, yaz, kış, yağmur, çamur demeden çocuklarından gelecek müjdeli haberi almak için bekleyişini sürdürüyor.

Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e ulaştı

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında düzenledikleri başarılı operasyonlarla ağır darbe vurduğu terör örgütünü bitme noktasına getirirken, bir yandan da kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocuk ve gençleri kurtarmak için ikna çalışması yürütüyor.

Ailelerle el birliği halinde bu çalışmayı yürüten güvenlik güçleri, son 4 yılda 698 kişinin terör örgütünden kaçarak teslim olmasını sağladı.

Sadece bu yıl 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e yükseldi. Toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 137'ye ulaştı.

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuk kaçıran PKK, annelerin kararlılığıyla çözülüyor - Son Dakika
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