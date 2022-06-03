"Çocuk kaçırıyorlar" diye ilan asan site yöneticisi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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"Çocuk kaçırıyorlar" diye ilan asan site yöneticisi hakkında işlem yapıldı

03.06.2022 15:54
"Çocuk kaçırıyorlar" diye ilan asan site yöneticisi hakkında işlem yapıldı

Başakşehir'de bir siteye "Bu araç çocuk kaçırıyor" diye ilan asan site yöneticisi hakkında adli işlem yapıldı.

Başakşehir'de bir siteye "Bu araç çocuk kaçırıyor" diye ilan asan site yöneticisi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir'de bir siteye asılan "Herkes Paylaşsın Arkadaşlar organ mafyaları papatya evleri tarafında küçük çocuğu kaçırmış, küçük kardeşlerimizi bir süreliğine dışarı salmayalım, plaka budur 63 A** 9**" şeklinde ilan üzerine inceleme başlattı. Yazının asıldığı site yöneticisi E.S. ve sosyal medya paylaşımını teyit etmeksizin site girişine asarak asılsız bilginin yayılmasına sebebiyet verdiği öğrenilen site yönetiminde görevli M.K. isimli şahıslar hakkında "Suç Uydurma" suçundan adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Çocuk kaçırıyorlar' diye ilan asan site yöneticisi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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