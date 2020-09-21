Çocuk kahramanlarından pandemi eğitimi - Son Dakika

YÜZYÜZE eğitim öğretimin bugün başlamasıyla birlikte öğrencilere sosyal mesafe ve hijyen kurallarını anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Sultanbeyli 'de uzun bir aradan sonra ders başı yapan ilköğretim 1'inci sınıf ve anaokulu öğrencilerine salgından korunmaya yönelik kurallar anlatıldı. Öğrenciler Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz eşliğinde virüsten korunmaya yönelik eğitici oyunlar oynadı.

1'inci sınıf ve anaokulu öğrencileri bugün ders başı yaparken Sultanbeyli'de günler öncesinden okulların bahçeleri, toplu kullanım alanları ve sınıflar belediye görevlileri tarafından dezenfekte edildi. Eğitim dönemine hazır hale getirilen okullar öğrencilerine kavuştu. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ders öncesinde kültürümüzün unutulmaz karakterlerinden Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat karakterleriyle pandemi sürecinde dikkat edilecek konular; çocuklara oyun eşliğinde aktarıldı. Ardından rehber öğretmenleri tarafından virüsten korunmaya yönelik uyulması gereken kurallar anlatıldı. Çocuklar oyunlar ve öğretmenleri eşliğinde hem eğlendi hem de virüsten nasıl korunmaları gerektiğini öğrendi.

NASRETTİN HOCA, KARAGÖZ VE HACİVAT İLE PANDEMİ EĞİTİMİ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçe belediyesi olarak eğitime her zaman destek verdiklerini ifade etti. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Keskin, "Okulunu özleyen yavrularımız için okullarımızı güvenli hale getirerek dezenfekte işlemi gerçekleştirdik. Rehber öğretmenlerimiz çocuklarımıza salgından nasıl korunabileceklerine dair bilgilendirme yaptı. Çocuklarımızın ilgiyle takip ettiği kadim kültürümüzün kahramanlarından Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat ile salgından korunmaya yönelik etkinlik düzenledik. Çocuklarımız hem eğlendi hem de virüse karşı bilinçlendi. İnşallah kurallara uyarak bu süreci en hafif şekilde atlatacağız. Tedbirler kapsamında gençlik merkezlerimizde de online eğitime başladık. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmesi bizim için son derece kıymetli" dedi. Tüm öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir dönem dileyen Başkan Keskin, pandemi kurallarına uyulmasını rica etti.

Etkinlikler kapsamında çocukları bilgilendirme etkinliği gerçekleştirilen okullardan biri olan Özel Kardelen Okulları Kampüs Müdürü Ersin Ergen ise etkinliği değerlendirerek şunları söyledi: "Bu etkinlik ile çocuklarımızın okula daha rahat adapte olmalarını sağladılar. Biz de öğrencilerimizi okula ateş ölçerek alıyoruz. Tekli sıralar ile sınıflarda eğitim sürüyor ve Milli Eğitim Bakanımızın belirtmiş olduğu şartlar dahilinde eğitim öğretim planlamamızı yapıyoruz. Öğrencilerimizi okula alırken velilerimizden iletişim formları alarak eğitime dahil ediyoruz. Gerek sınıf öğretmenleri gerekse rehber öğretmenler öğrencilerimiz ile aktif bir şekilde destek olmaya çalışıyorlar."

- İstanbul