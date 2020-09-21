Çocuk kahramanlarından pandemi eğitimi - Son Dakika

Çocuk kahramanlarından pandemi eğitimi

YÜZYÜZE eğitim öğretimin bugün başlamasıyla birlikte öğrencilere sosyal mesafe ve hijyen kurallarını anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı.

Çocuk kahramanlarından pandemi eğitimi, System.String[]
YÜZYÜZE eğitim öğretimin bugün başlamasıyla birlikte öğrencilere sosyal mesafe ve hijyen kurallarını anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Sultanbeyli'de uzun bir aradan sonra ders başı yapan ilköğretim 1'inci sınıf ve anaokulu öğrencilerine salgından korunmaya yönelik kurallar anlatıldı. Öğrenciler Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz eşliğinde virüsten korunmaya yönelik eğitici oyunlar oynadı.

1'inci sınıf ve anaokulu öğrencileri bugün ders başı yaparken Sultanbeyli'de günler öncesinden okulların bahçeleri, toplu kullanım alanları ve sınıflar belediye görevlileri tarafından dezenfekte edildi. Eğitim dönemine hazır hale getirilen okullar öğrencilerine kavuştu. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ders öncesinde kültürümüzün unutulmaz karakterlerinden Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat karakterleriyle pandemi sürecinde dikkat edilecek konular; çocuklara oyun eşliğinde aktarıldı. Ardından rehber öğretmenleri tarafından virüsten korunmaya yönelik uyulması gereken kurallar anlatıldı. Çocuklar oyunlar ve öğretmenleri eşliğinde hem eğlendi hem de virüsten nasıl korunmaları gerektiğini öğrendi.

NASRETTİN HOCA, KARAGÖZ VE HACİVAT İLE PANDEMİ EĞİTİMİ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçe belediyesi olarak eğitime her zaman destek verdiklerini ifade etti. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Keskin, "Okulunu özleyen yavrularımız için okullarımızı güvenli hale getirerek dezenfekte işlemi gerçekleştirdik. Rehber öğretmenlerimiz çocuklarımıza salgından nasıl korunabileceklerine dair bilgilendirme yaptı. Çocuklarımızın ilgiyle takip ettiği kadim kültürümüzün kahramanlarından Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat ile salgından korunmaya yönelik etkinlik düzenledik. Çocuklarımız hem eğlendi hem de virüse karşı bilinçlendi. İnşallah kurallara uyarak bu süreci en hafif şekilde atlatacağız. Tedbirler kapsamında gençlik merkezlerimizde de online eğitime başladık. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmesi bizim için son derece kıymetli" dedi. Tüm öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir dönem dileyen Başkan Keskin, pandemi kurallarına uyulmasını rica etti.

Etkinlikler kapsamında çocukları bilgilendirme etkinliği gerçekleştirilen okullardan biri olan Özel Kardelen Okulları Kampüs Müdürü Ersin Ergen ise etkinliği değerlendirerek şunları söyledi: "Bu etkinlik ile çocuklarımızın okula daha rahat adapte olmalarını sağladılar. Biz de öğrencilerimizi okula ateş ölçerek alıyoruz. Tekli sıralar ile sınıflarda eğitim sürüyor ve Milli Eğitim Bakanımızın belirtmiş olduğu şartlar dahilinde eğitim öğretim planlamamızı yapıyoruz. Öğrencilerimizi okula alırken velilerimizden iletişim formları alarak eğitime dahil ediyoruz. Gerek sınıf öğretmenleri gerekse rehber öğretmenler öğrencilerimiz ile aktif bir şekilde destek olmaya çalışıyorlar."


- İstanbul

Karagöz Ve Hacivat, Nasreddin Hoca, oyunlar, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuk kahramanlarından pandemi eğitimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti
Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı         
21:54
Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü         
21:16
DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok         
20:41
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı         
19:04
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 22:03:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk kahramanlarından pandemi eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei