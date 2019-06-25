Son Dakika Haberleri: Çocuk kapısını açtığı otomobil bagajında yolculuk yaptı, annenin haberi olmadı
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Çocuk kapısını açtığı otomobil bagajında yolculuk yaptı, annenin haberi olmadı

1 saat önce

Çin'de otomobilin arka koltuğundaki çocuk, annesinin kullandığı aracın bagaj kısmına geçerek, kapı açık şekilde yolculuk yaptı.

Çocuk kapısını açtığı otomobil bagajında yolculuk yaptı, annenin haberi olmadı, System.String[]
Çin'de otomobilin arka koltuğundaki çocuk, annesinin kullandığı aracın bagaj kısmına geçerek, kapı açık şekilde yolculuk yaptı. Anne durumu fark etmezken, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, anneyi uyardı.
Siçuan bölgesindeki Panzhihua şehrinde meydana gelen olayda, bir anne 3 yaşındaki çocuğunu otomobilinin arka koltuğuna oturtarak yola çıktı. Çocuk, otomobil seyir halindeyken arka koltuktan bagaj bölümüne geçti ve bagajın kapısını açtı. Yolculuk bu şekilde devam ederken,
polis güvenlik kamerası görüntülerinden durumu fark etti. Anneyi polis merkezine çağıran görevliler, uyarıda bulunarak, daha dikkatli olmasını istedi.

- Çin
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:42 Kaynak: DHA
Polis, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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