Çocuk karikatüristlerin ilk eserleri görücüye çıktı - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesinin çocuklar için düzenlediği 9. dönem Karikatür Atölyesi sona erdi.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde yıllardır devam eden Karikatür Atölyeleri ile çocuklar hem el becerilerini geliştirmeye hem de eleştirel bakış açısı kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda online düzenlenen 9. dönem Karikatür Atölyesi çalışmaları sona erdi. Usta eğitmenler tarafından pandemi dolayısıyla Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen karikatür atölyelerine 7-12 yaş arası 52 çocuk katılarak, eğitimlerini başarıyla tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan çocuklara katılım belgeleri verilirken, çocuklar mizah yeteneklerini ortaya çıkaran ilk karikatürlerini de hazırladı. Çocukların hazırladıkları karikatürlere ise Tepebaşı Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve "tepebasibld" adlı Youtube kanalından ulaşılabiliyor.

Ücretsiz düzenlenen atölye çalışmalarından memnun olduklarını belirten öğrenciler, ustaların eşliğinde karikatür öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, 0 (222) 333 04 71 numaralı telefondan atölyeler hakkında bilgi alınabileceğini kaydederken, karikatür öğrenen çocukların eleştirel bakış açısı ile hayata bakmayı öğrendiklerini belirterek, atölye çalışmalarına devam edileceğini ifade ettiler. - ESKİŞEHİR