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Çocuk katil tutuklandı - Son Dakika

Çocuk katil tutuklandı

28.01.2022 09:43
Çocuk katil tutuklandı

Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 25 Ocak günü saat 19.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencileri Zafer Can Kılıç (16) ile arkadaşları O.T. (15), A.E. (16) ve A.Y. (17) buluşup, bir kafede oturdu. Daha sonra sokakta yürümeye başlayan Kılıç ile O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce O.T., cebinden çıkardığı bıçakla Kılıç'ı sırt ve göğsünden bıçakladı. Kılıç kanlar içerisinde yere yığılırken, O.T. ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi yaptığı Zafer Can Kılıç, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.T.'yi olay yerine yakın bir bölgedeki parkta yakaladı. Kılıç'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen O.T.'nin, ifadesinde, "Zafer Can'ın fitness salonuna gidip, vücut çalışıyordu. Beni dövemeyeceğini söyledim. Zafer Can, üzerime gelip beni yere yıktı. Ayağa kalkıp, cebimdeki bıçakla bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Çocuk katil tutuklandı

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Zafer Can, Çukurova, Adana, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk katil tutuklandı - Son Dakika


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