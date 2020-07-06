Çocuk kitabı 'Bebekler Nereden Gelir?' için 'muzır neşriyat' ilanı - Son Dakika

Çocuk kitabı 'Bebekler Nereden Gelir?' için 'muzır neşriyat' ilanı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, İngiliz Yazar Anna Milbourne tarafından kaleme alınan 'Bebekler Nereden Gelir?' isimli çocuk kitabının, muzır nitelikte olduğunu ilan etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, İngiliz Yazar Anna Milbourne tarafından kaleme alınan 'Bebekler Nereden Gelir?' isimli çocuk kitabının, muzır nitelikte olduğunu ilan etti.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanda, kitabın incelenmesi neticesinde; bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu belirtilerek kitabın, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu'nunda yer alan kısıtlama hükümlerine tabi tutulacağı kaydedildi. Söz konusu kanun hükümlerine göre; 'küçüklere zararlıdır' damgası vurulacak kitap, açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamayacak. Dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemeyecek. Bir yerden diğer bir yere teşhir amacıyla açık bir surette nakledilemeyecek. Sipariş ve ilan edilemeyecek. Kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemeyecek ve okullara gönderilemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 04:39 Kaynak: DHA
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