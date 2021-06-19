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Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi - Son Dakika

Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi

19.06.2021 20:41
Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi, System.String[]

HEMPA Çocuk Derneği, "En Güzel Türk Masalları" adlı çocuk kitabındaki büyük skandalı ortaya çıkardı. Çocukların okuması için hazırlanan kitapta, baba ve kızı arasındaki ilişki meşru gösterilmeye çalışıldı. HEMPA Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, derneklerinin yoğun çabası sonucu kitabın 6 bine yakın örneğinin imha edildiğini söyledi.

HEMPA Çocuk Derneği'ne bir okur tarafından yapılan şikayet sonucu, çocuklar için hazırlanan kitaptaki büyük skandal ortaya çıktı. Çocuk istismarına karşı verdiği mücadele ile bilinen HEMPA Çocuk Derneği'ne ulaşan bir vatandaş, "En Güzel Türk Masalları" adı verilen çocuk kitabında yer alan "Sandık" adlı hikayede "baba ve kız" arasındaki evliliğin meşru gösterildiğini aktardı.

"YETİŞTİRDİĞİN MEYVEYİ ÖNCE KENDİN YERSİN"

Çocuk kitabında yer alan hikayede, çocuğu olmayan bir adamın, hocaya gittikten sonra taktığı muskadan sonra çocuğunun olması anlatılıyor. Kız çocuğu sahibi olan adam, yeniden hocaya gittikten sonra "Hocam, yetiştirdiğin meyveyi önce kendin mi yersin, yoksa başkasına mı yedirirsin" sorusunu soruyor. Hoca'dan "Evvela kendin yersin" cevabını alan baba, durumu kızına anlatıyor ve "ben hocadan onay aldım" ifadelerini kullanıyor. Kız ise "Baba hiç öyle şey olur mu, ben senin kızınım, babanın kızıyla evlenmesi olur mu" şeklinde yanıt veriyor.

Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evliliği meşru gösterildi

BAKANLIK DA HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu çocuk kitabı, skandal olayın ortaya çıkmasının ardından HEMPA Çocuk Derneği tarafından yürütülen kampanya sonucu birçok yerden toplatıldı. HEMPA Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, kitap hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Tepkiler üzerine hepimizin bildiği ulusal çaptaki online satış siteleri, kitabın satıştan kaldırıldığıyla ilgili geri dönüşler yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri de hemen harekete geçerek ilgili kitap hakkında inceleme başlattıklarının bilgisi verdi. Bu süreçte kitabı basan yayınevi de bize ulaştı. Kitabın 2015 yılında basıldığını, tekrar baskısının yapılmadığını söylediler.

Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evliliği meşru gösterildi

"6 BİNDEN FAZLASI İMHA EDİLDİ"

Sorun üzerine kitabın tamamı dağıtımcılar ağıyla piyasadan topladıkları konusunda bilgi verdiler. Akabinde de ilk aşamada 5.424 ikinci aşamada 837 olmak üzere toplamda altı binden fazla kitabım imha edildiğine ilişkin tarafımıza resmi evrakları bize ulaştırdılar. Temennimiz o ki, bir daha böyle kitaplar yazılmasın, basılmasın. Bu durum bir kez daha gösterdi ki, sosyal medyada bir içeriği paylaşmak, yorum yapmak boşu boşuna değil. Tepkimizi duyan, sesimize kulak veren birileri var"

Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evliliği meşru gösterildi

HEMPA ÇOCUK DERNEĞİ NEDİR?

HEMPA Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, derneklerinin kuruluş amaçlarını ve yürüttükleri faaliyetleri ise şu şekilde anlattı:

Hempa Çocuk Derneğini Nisan 2016'da Ankara'da kurduk, beş yılı aşkın süredir çocuk hakları alanında çalışmalar yürütüyoruz. Bir yandan çocuk hakları için akademik faaliyetler yaparken bir yandan da çocuklar için yardım çalışmaları yürütüyoruz. Köy okullarındaki çocuklara kitap yardımı, dezavantajlı bölgelerde oyuncak, kıyafet yardımı, bilim seti desteği gibi farklı çalışmalarımız oluyor.

"GENÇLERİN YÖNETTİĞİ BAĞIMSIZ BİR DERNEK"

Çocuğun özne olduğu her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bir yandan regl yoksulluğu ile mücadele etmek için taşrada yaşayan kız çocuklarına hijyen ürünleri temin ediyoruz bir yandan köy okullarına kütüphane kuruyoruz. HEMPA'yı biz çocukken kurduk, halihazırda da çocukların ve gençlerin yönettiği bağımsız bir dernek. Tamamen bireysel bağışçıların desteğiyle fonlanıyoruz. Bununla birlikte Avrupa Gönüllü Hizmeti'ne üye olan altı binden fazla sivil toplum kuruluşu arasında çocuklar tarafından kurulmuş tek dernek biziz.

Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi

Cinsel İstismar, Evlilik, Kitap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi - Son Dakika


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