"Çocuk kitapları Haftası'nda ilkokul öğrencilerine kitap sürprizi

BURSA - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Çocuk Kitapları Haftası' sebebiyle Maden İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

İnegöl Belediyesi, 09-15 Kasım tarihleri arasında kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası sebebiyle farklı bir etkinliğe imza attı. İlkokul öğrencilerine yönelik kitap okumaya özendirme ve farkındalık çalışması kapsamında, Maden Mahallesinde bulunan ilkokulda öğrencilere kitap dağıtıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Öğrencilerimize sürpriz yaptık. Hem burada neler yaptıklarını görmek, hem de beraberinde onlara kitap hediye ederek okuma alışkanlığını verebilmek adına çalışma yaptık. Kitap okumak çok güzel bir şey. Bunu zamanla çocuklarımız çok daha iyi anlayacaklar. Kitap okuyanlar geçmişlerini de bugünlerini de geleceğini de en iyi anlayanlardır. Dolayısıyla kitap okuma noktasındaki teşviğimizi her geçen gün arttırmak istiyoruz. Çünkü eğitimli toplumlar her zaman başarılı olmuşlardır. Hayatta çok daha sağlıklı birey veya sağlıklı toplumu teşkil etmişlerdir. Biz de şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın bu noktada bolca kitap okumalarını istiyoruz. Bunu da geçtiğimiz yıllarda da yaptığımız kitap fuarlarıyla bu özendirme faaliyetlerini arttırmak istiyoruz. Bu yıl da yine kapsamlı bir kitap fuarına ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.