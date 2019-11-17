"Çocuk Kitapları Şenliği" SGM'de düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında "Çocuk Kitapları Şenliği" düzenlendi.



Karikatür sergisiyle başlayan program drama sınıfı öğretmenin çocuklara Anadolu Masallarını anlatmasıyla devam etti. Aynı zamanda çocuklar kitap hediye sandığına getirdikleri kitaplarla da köy okulunda okuyan kardeşlerine kitaplar göndererek paylaşmanın ve yardımlaşmanın tadına vardılar. Programın sonunda ise çocuk-yazar buluşması etkinliği adı altında çocuk kitaplarının usta kalemi Mevlana İdris çocuklarla bir araya geldi. Hoşça vakit geçiren çocuklar etkinliğin sonunda kitaplarını imzalattı. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Semih Bayraktar da katıldı.



Çocuklar için bugüne kadar 60'dan fazla kitap yazdığını ifade eden İdris "Çocuklar, öncelikle hayallerinizin peşinden koşmayı ve istediğiniz bir şeyi elde edene kadar peşini bırakmamayı bu yaşlarda öğrenmelisiniz. Ben mesela Hukuk Fakültesi mezunuyum fakat kelimelerin peşinden gitmeyi tercih ettim ve bugün burada sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Her zaman düşünen çocuklar olun. Olaylar ve kişiler karşısında doğruyu, yanlışı ayırt edin. Tüm bunları yaparken kitaplarınızı yanınızdan hiçbir zaman ayırmayın. Tablet ve bilgisayara bağımlı kalıp dünyayı görmezseniz ilerde pişman olursunuz. Kitap gittiğiniz yolu her zaman aydınlatarak size en iyi yol arkadaşı olacaktır" dedi. - SAKARYA