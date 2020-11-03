Çocuk kitaplarının sayfalarına sarılı uyuşturucu ele geçti - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çocuk kitaplarının sayfalarına sarılı halde uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Memduh K. (26) gözaltına alındı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği Memduh K.'yi takibe aldı. Takibin ardından Memduh K.'nin Yeni Mahalle'de belirlenen adresteki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada farklı miktarlarda satışa hazır haldeki çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin, çocuk kitaplarının sayfalarına sarıldığı tespit edildi. Şüpheli Memduh K. gözaltına alındı. Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Memduh K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.