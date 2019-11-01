Son Dakika Haberleri: Çocuk Koordinasyon Üst Kurul toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Çocuk Koordinasyon Üst Kurul toplantısı yapıldı

Çocuk Koordinasyon Üst Kurul toplantısı yapıldı

7 saat önce

2019 yılı 5. dönem Çocuk Koordinasyon Üst Kurul Toplantısı Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Çocuk Koordinasyon Üst Kurul toplantısı yapıldı, System.String[]

2019 yılı 5. dönem Çocuk Koordinasyon Üst Kurul Toplantısı Valilik toplantı salonunda yapıldı.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün yanı sıra, Çocuk Koordinasyon Üst Kurul Üyeleri katıldı.


Düzenlenen toplantıda gündem maddeleri olarak, önceki komisyon toplantısında alınan kararların, ilk kabul ve müdahale birimine teslim edilen çocukların ve Ekim ayı içerisinde alınan tedbir kararlarının değerlendirmesi yapıldı.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılan diğer çalışmalarla ilgili bilgilendirme sunumu sonrası görüş ve önerilerin bildirilmesiyle toplantı sona erdi. - IĞDIR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:53:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk Koordinasyon Üst Kurul toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]