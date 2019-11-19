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Çocuk korosu koristlerini arıyor

7 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu'na katılmak isteyenler için başvurular 29 Kasım'da sona erecek.

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Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu'na katılmak isteyenler için başvurular 29 Kasım'da sona erecek.


Tepebaşı Belediyesi tarafından kurulan ve Eskişehir'de ilk olma özelliğine sahip olan Çok Sesli Çocuk Korosu ile çocuklar, müzikle tanışarak erken yaşta yeteneklerini keşfediyor. Kurulduğu günden bu yana çalışmalarıyla ve sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan koro, Şef Derya İnanç yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Koro yeni dönem koristlerini de yapılacak seçmeler ile belirleyecek. Seçmelere katılmak isteyen 7-12 yaş arası adaylar, 29 Kasım tarihine kadar Özdilek Sanat Merkezi'ne giderek ya da online olarak @tepebasibelediyegenclikkoro instagram hesabı üzerinden başvuruda bulunabilecek. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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