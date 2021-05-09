Çocuk korosu üyeleri "Anneler Günü"ne özel işaret diliyle klip hazırladı - Son Dakika

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tam kapanma sürecinde evlerinde işaret dili eğitimi alan çocuk korosu sanatçıları, "Anneler Günü" için işaret diliyle klip hazırladı.

Erzincan Valiliği, 49 çocuğun işaret diliyle seslendirdiği "Anneler Günü" klibini sosyal medya hesaplarından paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk Korosunca hazırlanan klip "Aldığımız her nefesin baş kahramanları olan sevgili annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" başlığı ile paylaşıldı.

Çocukların şarkıcı Kayahan Açar'ın "Seninle her şeye varım ben' isimli şarkısını işaret diliyle seslendirdiği klip, kısa sürede beğeni topladı.