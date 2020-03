Manavgat ilçesinde Çocuk Korosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için Michael Jackson'un "We Are The World" şarkısının uyarlamasını evlerinden seslendirerek "Yarınlarımız için evde kal" mesajı verdi.

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun 7-14 yaş arası koristleri, koronavirüsle mücadeleye destek için kameraların karşısına geçti.

Koro Şefi Müzisyen Tayfun Yılmaz'ın önderliğinde organize olan koro elamanı 45 çocuk, evlerinde Micheal Jackson'un "We Are The World" şarkısını seslendirdi.

"Yarınlarımız için evde kal" mesajının verildiği video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.