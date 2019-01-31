Son Dakika Haberleri: Çocuk Korosundan Huzurevi Sakinlerine Mini Konser

Çocuk Korosundan Huzurevi Sakinlerine Mini Konser

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu, Denizli Huzurevi sakinlerine mini bir konser vererek unutamayacakları bir gün yaşattı.

Çocuk Korosundan Huzurevi Sakinlerine Mini Konser, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu, Denizli Huzurevi sakinlerine mini bir konser vererek unutamayacakları bir gün yaşattı.

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu üyeleri, Denizli Huzurevi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla bir araya geldi. Çocuk Korosu Koro Şefi Ahmet Algün eşliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklar yaşlıların ellerini öpüp hal hatır sordu. Yaklaşık 60 koro üyesinin katıldığı ziyarette mini bir konser veren çocuklar huzurevi sakinlerine unutamayacakları bir gün yaşattı. Bazı huzurevi sakinlerinin oynayarak ve şarkılara eşlik ederek katıldığı etkinlik takdirle karşılandı. Koro Şefi Algün, Büyükşehir Çocuk Korosu olarak yaşlılarla güzel bir gün geçirtmek istediklerini belirterek, "Özellikle geçmişimizden izler taşıyan türküleri çalıp söyledik. Büyüklerimizin çok hoşuna gitti. Ayrıca çocuklarımız da Denizli Huzurevi'ni ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

Denizli, Güncel
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