Çocuk koruma evleri'nden çıkarılan çocuklara mamak'ta lojman

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kapatılan Çocuk Koruma Evleri'nde kalan çocuklara lojman tahsis ettiklerini söyledi. Köse, "Mamak Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmiş bir lojmanımız var. Ben o lojmanı çocuklarımıza hediye ettim" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışmalara neden olan Çocuk Koruma Evleri'nde kalan çocuklara ilişkin açıklamada bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Çocukların mağdur olmaması için kapatmayı durdurduk" şeklindeki açıklamasının ardından konuyu araştırdıklarını belirten Köse, Yavaş'ın sözlerine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce çocukların tahliyesi için ailelerine zorla imza attırılmaya devam edildiğini söyledi.

'ÇOCUKLARA ÖNCE YER YAPMASI LAZIMDI'

Köse, toplum olarak yetimi, öksüzü koruyan bir geleneklerinin olduğunu belirterek, "Biz bu yüzden bu yapılanı anlamıyoruz. Biz, Mamak Belediyesi olarak çocuklarımızı çaresiz bırakamayız. Çocuklar bizim geleceğimizdir, onlar bu ülkenin en büyük hazinesidir. Bu kapsamda hazırlıklarımıza da başladık. Bu ayki Meclis'te de o süreç tekrar gündeme geldi. Biz de kendi görüşlerimizi bildirdik. Bizi anlamamaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi bu süreci yönetemedi. Bu uygulamadan vazgeçebilir; ama böyle vazgeçilmez. Önce çocuklara yer yapılması lazımdı. Bunların hiçbirini yapamıyorsa gelip Meclis'te 'yapamıyorum' diye anlatması lazımdı. Bir de hala bunları kabul etmiyor" şeklinde konuştu.

'47 ÇOCUKTAN SADECE 3'Ü KALDI'

Köse, mağdur olan çocuklardan bazılarının parklarda yattığını tespit ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Çocukların yazdığı dilekçeler var. Onları bugün Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştıracağız. Büyükşehir Belediyesi hala 'sorun yok' diyor. Aileleri mahkemeye yönlendiriyor. Bunlar hoş şeyler değil. 11 Çocuk Koruma Evi'nden sadece biri kaldı. 47 çocuktan ise sadece 3'ü kaldı. O çocuklar da ailelerine ulaşılamadığı için duruyor. Diğer çocukların ailelerini çağırıp zorla kağıt imzalattılar. Bu çocuklar bunları hak etmiyor. Hala süreç devam ediyor ve çocuklarımız hala dışarıda kalıyor. Önceki gün parkta yatan çocukları tespit ettik. Çocuklarımızı birer birer toplayıp, onlara sıcak bir yuva oluşturmanın gayreti içerisindeyiz."

'ŞİMDİ OLAYI TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Büyükşehir Belediyesi'nin olayı toparlamak için girişimlerde bulunduğunu aktaran Köse, "Belediye Başkan'ı önce işin maddi tarafından bahsetti. Daha sonra bunun problem olacağını fark edince mali konuların problem olmayacağını belirtti. Ardından işin kanuni tarafından bahsetti. Ben de bunun üzerine kendisine kanundaki maddeleri gösterdim. Türkiye'nin değişik yerlerinde böyle evler yapılıyor. Şimdi olayı toparlamaya çalışıyorlar, çocukları arıyorlar ve 'tekrar evlere alalım' diyorlar. Yani 'mış' gibi yapıyorlar, bu durum da çok üzücü. Aslında bir maskenin düşüşü söz konusu" açıklamasında bulundu.

'TECAVÜZ İDDİASI, ÇOCUKLARI ZAN ALTINDA BIRAKTI'

Mansur Yavaş'ın 'tecavüz' iddialarına ilişkin konuşan Köse, "Çocukların kendi aralarında, çalışanların kendi aralarında ya da çalışanlarla çocuklar arasında herhangi bir adli olay yok. Çocukların dışarıda yaşadığı bazı olaylar olabilir, onlarla ilgili söylüyor olabilir. Bizim tespitimiz bu yönde oldu. Bu iddia çocukları zan altında bıraktı. Çocukların hiç güveni kalmadı" diye konuştu.

'LOJMANI ÇOCUKLARIMIZA HEDİYE ETTİM'

Çocuk Koruma Evleri'nin güzel bir proje olduğunu vurgulayan Köse, "Biz de bu projeye devam edeceğiz. Mamak Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmiş bir lojmanımız var. O lojmanı çocuklarımıza hediye ettim. Çocuklarımız orada kalmaya başlayacak. Büyük ve güzel bir yer. Orayı kız çocukları için düşünüyoruz. Hemen yakınında bir yerde de erkek çocuklar için bir yer planladık. İhtiyaca göre bunların sayısını artıracağız ve tüm Mamaklılar olarak çocuklarıma kol kanat gereceğiz. Çocuklarımız inşallah bu süreci en az zararla atlatırlar" dedi.

'KALDIĞIMIZ EVLER AİLEMİZDEN DAHA DEĞERLİYDİ'

Yaklaşık 11 yıldır Çocuk Koruma Evi'nde kalırken, şimdi Mamak Belediyesi'nin açtığı eve yerleşen 10'uncu sınıf öğrencisi çocuk, yaşadıklarını anlattı. İsmini açıklamak istemeyen çocuk, "Bir gün, 'Çocuk Koruma Evleri kapanıyor' diye haber geldi ve 1 hafta içerisinde de herkesin çıkarılacağı söyleniyordu. Gerekçe olarak 'Çok büyük bir yoksulluk var ve tasarruf için kapatıyoruz' denildi. Kapatıldıktan sonra arkadaşlarım ailelerine gitti. Ben de mecburi olarak aileme gittim. Dilekçe babama zorla imzalattırıldı. Kaldığımız evler, ailemizden daha değerliydi bizim için. Orada en azından oturmuş bir düzenimiz vardı. Ben tekrar o evlerin açılmasını istiyorum. Çok küçük çapta olumsuzluklar yaşanıyordu ve bunları kendi aramızda hallediyorduk. Biz orada bir aile gibiydik" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısında, AK Parti Grubu'ndan konuya ilişkin iddiaları yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Herkes elini vicdanına koysun, ben veya bir başkası durup dururken çocukları sokağa salar mı? Hiçbir Allah'ın kulu çocukların sokağa salınmasına razı olmaz. Yasalara uymak zorundayız herhangi bir vukuat olduğu zaman hesabını veremiyoruz. Çünkü bakım ve korunma ihtiyacı olan bu çocuklarımız için mutlaka mahkeme tarafından tedbir kararı alınması gerekiyor" dedi.

'BU İTHAMLARI HAK ETMEDİK'

Yavaş, Çocuk Koruma Evleri'nde yaşanan adli vakaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle Belediye Meclis üyeleriyle paylaşılamayacağını belirterek, "Bize yapılan ithamları hak etmedik. Eğer yapılan bir hata varsa gerekeni yapacağız. Kişisel verilerin korunması söz konusu olduğu için bunu kamuoyu ile paylaşamıyoruz. 2012 yılında kanun değişmiş. Çocuk Evleri'nin mevzuata uygun hale getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA