Çocuk koruma kanunu hakkında sunum yapıldı - Son Dakika

Çocuk koruma kanunu hakkında sunum yapıldı
06.04.2021 10:34
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri tarafından kurum amirlerine ve okul müdürlerine çocuk koruma kanunu hakkında sunum yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri tarafından kurum amirlerine ve okul müdürlerine çocuk koruma kanunu hakkında sunum yapıldığı bildirildi.
Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Korunmaya ihtiyacı olan çocuk ile koruyucu ve destekleyici tedbirler konulu sunum yapılan toplantıda, çocuk koruma kanunu kapsamında alınacak olan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği içerisinde çalışılması gerektiği hususunda değerlendirilmeler yapıldı" dedi. - KÜTAHYA
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