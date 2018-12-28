Son Dakika Haberleri: Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

2 saat önce

Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı.

Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplandı, System.String[]
Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarından yararlanan çocukların ailelerini, çocukları ilgilendiren güncel sorunlar hakkında bilgilendirmek, bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2018 yılında yürütülen projelerin, çalışmaların değerlendirildiği Çocuk Koruma Kanunu İL koordinasyon kurulu toplantısında 2019 yılı içerisinde hayata geçirilecek proje ve çalışmalarda görüşülerek faaliyet takvimi belirlendi.

Vali Bektaş başkanlığında yapılan toplantıya Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın yanı sıra ilçe kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:44 Kaynak: İHA

Zonguldak, Erdoğan Bektaş, Güncel
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