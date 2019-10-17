Son Dakika Haberleri: Çocuk koruma mobil ekibi Tarsus'ta sokak çalışması yaptı
Son Dakika Güncel Çocuk koruma mobil ekibi Tarsus'ta sokak çalışması yaptı

Çocuk koruma mobil ekibi Tarsus'ta sokak çalışması yaptı

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk koruma mobil ekipleri, Tarsus'da sokak çalışması yaptı.

Çocuk koruma mobil ekibi Tarsus'ta sokak çalışması yaptı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk koruma mobil ekipleri, Tarsus'da sokak çalışması yaptı.


İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, mobil ekip çalışmalarının Mersin merkezde olduğu gibi periyodik aralıklarla da ilçelerde yapıldığını söyledi. Amaçlarının sokakta çalışan, çalıştırılan çocukları oradan kurtararak okullara kavuşturmak olduğunu vurgulayan Sarı, "Bu nedenle tarımda, sanayide, sokakta, çöpte her ne şekilde olursa olsun çocuk çalıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız okulunda, evinde ve çocukluğunu yaşayabileceği çocuk oyun alanlarında olmalıdır. Bu konuda vatandaşlarımızın her ne şekilde olursa olsun sokakta dilenen, cam silen çocuğa ve dilencilere para vermemeleri gerekmektedir" dedi.


Sarı, Mersin'in sokakta çocuk işçiliği ile mücadele de diğer illere örnek olduğunu da ifade etti. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
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