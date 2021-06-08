Çocuk Kültür Evi 2020-2021 Dönemi Çevrim İçi Programını Tamamladı - Son Dakika

Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi, pandemi önlemleri kapsamında "çevrim içi" olarak yürüttüğü atölye ve etkinlik programlarını tamamladı. Çocuk Kültür Evi eğitmenlerinin hazırladığı ve Ekim 2020'de başlayıp 8 ay devam eden 2020-2021 programı, paylaşıma sunulan 290 içerikle toplam 28. 549 etkileşim ve 390. 667 erişime ulaştı.

Çocuk Kültür Evi'nin, çevrim içi paylaşım programı kapsamında yürüttüğü "Evde Yazar Sohbetleri" etkinliği ile çocuklar, Mine Soysal'dan Fatih Erdoğan'a, Brigitte Labbe'den Yalvaç Ural'a toplam 9 çocuk edebiyatı yazarıyla buluşturuldu. Programın merakla takip edilen başlığı "İlham Veren Portreler" ile çocuklara Beethoven'den Einstein'a, Türkan Saylan'dan Fazıl Say'a tüm dünyaya ilham veren 22 ismin hayatını daha yakından tanıma fırsatı sunuldu. "Renkli Fikirler Atölyesi" başlığı ile sunulan ve evde geçirilen vakti daha keyifli hale getirmeyi amaçlayan çevrim içi atölyeler aracılığıyla da kolay bulunabilir malzemelerle bilimden oyun atölyelerine, makerdan ileri dönüşüm atölyelerine kadar birbirinden eğlenceli 22 içerik çocuklarla paylaşıldı.

Çocuk hakları farkındalığı oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Çocuğum Haklarım Var" başlıklı videolar aracılığıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tüm maddeleri takipçilerle paylaşılırken "Haftanın Kitabı" ve "Haftanın Filmi" etkinlikleriyle de toplam 35 kitap ve 32 film önerisi sunuldu. Bir diğer paylaşım başlığı olan "Neşeli Sözlük" ile sıkça kullanılan ama anlamı bilinmeyen 112 kelimenin sözlük anlamı verilerek dil gelişimine katkı sağlanırken "Bunları Biliyor Muydunuz? " başlığı ile dünya ve hayata dair birbirinden ilginç 124 bilgi bir araya getirildi. Ebeveynlerin çocuklarını, kendilerini ve duygularını anlamalarına yardımcı olmak ve çocuklarla verimli zaman geçirmek için faydalanabilecekleri toplam 44 makale önerisi ise "Günün Makalesi" başlığı ile takipçilerin beğenisine sunuldu.

Çocuk Kültür Evi'nin 2020-2021 dönemi çevrim içi paylaşım programının neşeli, yaratıcı ve renkli içerikleriyle hem çocukların çok yönlü olarak desteklenmesine hem de salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sunuldu.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi Bayrak Sokak NO: 26/A

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08. 06. 2021 13: 56