Son Dakika Haberleri: Çocuk Kulüpleri İkinci Döneme Hazır

Çocuk Kulüpleri İkinci Döneme Hazır

1 saat önce

Eğitimin her alanında varlığını hissettiren Çankaya Belediyesi, Çocuk Kulüplerinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ders etkinlikleri ile çocuklara eğitim süreçlerinde destek oluyor.

Çocuk Kulüpleri İkinci Döneme Hazır, System.String[]
Eğitimin her alanında varlığını hissettiren Çankaya Belediyesi, Çocuk Kulüplerinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ders etkinlikleri ile çocuklara eğitim süreçlerinde destek oluyor. 850 çocuğun faydalandığı Çocuk Kulüpleri ikinci dönem eğitim yılında da tam kapasite hizmet verecek.

Eğitimin her alanında varlığını hissettiren Çankaya Belediyesi, Çocuk Kulüplerinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ders etkinlikleri ile çocuklara eğitim süreçlerinde destek oluyor. 850 çocuğun faydalandığı Çocuk Kulüpleri ikinci dönem eğitim yılında da tam kapasite hizmet verecek. Okul eğitimi sonrası Türkçe, İngilizce, matematik ve fen derslerine takviye niteliğindeki dersler Bademlidere, Cebeci, Sokullu, Mürsel Uluç ve Karapınar Çankaya Evlerinde veriliyor. Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara yönelik Çocuk Kulüpleri programı en yoğun Bademlidere Çankaya Evi'nde gerçekleştiriliyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 15.00'den sonra adeta okula dönüşen Bademlidere Çankaya Evi eğitim kalitesiyle de velilerin ve çocukların tercih ettiği bir adres oluyor. Bademlidere Çankaya Evi Çocuk Kulübü 350 çocuğa eğitim veriyor. Program kapsamında çocuklar eğitmenlerle birlikte ödevlerini tamamlama, test çözme gibi çalışmalarda bulunuyor. Çankaya Evlerindeki eğitimler şu şekilde gerçekleşiyor: Bademlidere Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe, Karapınar Salı-Perşembe, Cebeci Cumartesi-Pazar, Mürsel Uluç Cumartesi, Sokullu ise Pazar günleri. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:57 Kaynak: İHA

Karapınar, Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sebze Fiyatları Artınca Evinin Salonuna Sera Kurdu Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı

Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:18:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk Kulüpleri İkinci Döneme Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]