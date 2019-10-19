Son Dakika Haberleri: Çocuk kütüphaneleri, engelleri kaldırıyor
Son Dakika Güncel Çocuk kütüphaneleri, engelleri kaldırıyor

Çocuk kütüphaneleri, engelleri kaldırıyor

30 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphaneleri, "Engelsiz Kütüphane" hizmetiyle görme engelli çocuklara kapılarını açtı.

Çocuk kütüphaneleri, engelleri kaldırıyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphaneleri, "Engelsiz Kütüphane" hizmetiyle görme engelli çocuklara kapılarını açtı.


"Engelli Dostu Şehir" kimliğiyle öne çıkan Gaziantep, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde insana dokunan çalışmalarıyla sosyal belediyecilikte bir model oluşturdu. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerle Gaziantep Çocuk Kütüphanesi bütün engelleri ortadan kaldırdı. Çocuk Kütüphanelerinde sesli kitap, hikaye dinleme bölümü, braille alfabesiyle yazılı kitaplarla görme engelli kullanıcıların faydalanmasını sağlayacak. Engellerden arındırılmış kütüphanede oluşturulan programlarla her hafta farklı okullardan gelen öğrenciler keyifli ve verimli zaman geçirecek.


Düzenlenen engelsiz kütüphanelerle, kullanıcıların kişisel gelişimine katkı sağlayarak, toplumsal iletişimi ve etkileşimi etkin kılmak ve sosyal entegrasyonu sağlama aracı olması hedefleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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